Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtan organize dolandırıcılık şebekesi, yaşlı bir çifti 2,5 ay boyunca "terör soruşturması" yalanıyla baskı altında tutarak yaklaşık 100 milyon lira dolandırdı. Vurgunun ardından mağdurlara "Operasyon başarıyla tamamlandı, gözünüz aydın" diyerek tatlı ikram eden şüpheliler, aylar süren takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Bursa'da yaşlı çifti yaklaşık 100 milyon lira dolandıran organize suç örgütü çökertildi.

"TERÖR SORUŞTURMASI" YALANIYLA MİLYONLUK VURGUN

Edinilen bilgiye göre şüpheliler, yurt dışından temin ettikleri açık hatlarla yaşlı çifti arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Çifte, adlarına çok sayıda telefon hattı ve banka hesabı açıldığını, bu hesapların terör örgütleri tarafından kullanıldığını söyleyen dolandırıcılar, "Sizinle iş birliği yapacağız. Evinizde arama yapıp ziynet eşyalarınızda parmak izi incelemesi yapacağız" yalanıyla mağdurları korkutup yönlendirdi.

Sahte polis çetesinden akılalmaz vurgun! 100 milyon lira dolandırdılar, sonra tatlı ikram ettiler

DÖVİZ, ZİYNET EŞYALARI, 7 GAYRİMENKUL…

Şüpheliler bu yöntemle yaklaşık 4 milyon 250 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını teslim aldı. Bununla da yetinmeyen çete, mağdurların kredi kartlarını kullanarak paravan şirketler üzerinden yaklaşık 7 milyon 600 bin liralık harcama yaptı. Yaşlı çiftin üzerlerine kayıtlı 7 gayrimenkul ise gerçek değerinin çok altında sattırıldı.

Sahte polis çetesinden akılalmaz vurgun! 100 milyon lira dolandırdılar, sonra tatlı ikram ettiler

"OPERASYON TAMAMLANDI" DEYİP TATLI İKRAM ETMİŞLER

Dolandırıcılar, suçun ortaya çıkmasını engellemek için mağdurların telefonundaki mesajlaşmaları ve tüm dijital delilleri sildirmek amacıyla eve eleman gönderdi. Yaklaşık 2,5 ay boyunca devam eden dolandırıcılık sürecinin sonunda ise çete üyeleri, "Operasyon tamamlandı, gözünüz aydın" diyerek yaşlı çifte tatlı ikram edip evden ayrıldı. Çiftin toplam zararının yaklaşık 100 milyon lira olduğu belirlendi.

Sahte polis çetesinden akılalmaz vurgun! 100 milyon lira dolandırdılar, sonra tatlı ikram ettiler

KİMLİKLERİ TEK TEK BELİRLENDİ

Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada ilk aramaların yurt dışından yapıldığı tespit edildi. Yaklaşık 6 ay süren teknik takip kapsamında 40 farklı güvenlik kamerasına ait 70 saatlik görüntü incelendi ve şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi.

Sahte polis çetesinden akılalmaz vurgun! 100 milyon lira dolandırdılar, sonra tatlı ikram ettiler

ŞEBEKEYE OPERASYON: 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Rize, Artvin, Aydın, Konya ve Sarp Sınır Kapısı’nda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 araca da el konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 kişi savcılıkça serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen 3 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

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