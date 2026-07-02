Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Kulüp Mali Kontrol Kurulu tarafından "kadro maliyeti kuralı"nın ihlal edilmesi gerekçesiyle Fenerbahçe'ye kesilen 7 milyon euroluk ceza, sarı-lacivertli camiada dikkat çeken bir polemiği tetikledi.

Fenerbahçe'de 12 yıldır Süper Lig şampiyonluğuna hasret kalan taraftar, yönetimden takviye beklerken; UEFA'dan gelen 7 milyon euroluk cezayla birlikte Ali Koç-Aziz Yıldırım hattında gerilimin yükselmesi camiada endişeye neden oldu.

Aziz Yıldırım - Ali Koç

"CEZA NEDENİ REDDEDİLEN MADDELER" İDDİASI

Sözcü'de yer alan habere göre; Ali Koç'un ekibi, Eylül 2025 kongresinde reddedilen 11, 12 ve 13'üncü maddelerin kulübe yapılacak kaynak girişini geciktirdiğini ve bunun doğrudan limit aşımına yol açtığını savunuyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın da çağrısıyla veto edilen maddelerin, taşınmaz satışları ve projelerden gelecek sıcak parayı durdurması üzerine mali tabloların UEFA kriterlerini aştığı ve yüzde 70 sınırına karşı yüzde 84'lük bir yük oluşturduğu belirtildi.

"SORUMLULUK KOÇ VE SARAN YÖNETİMİNDE"

Mevcut yönetimde başkanvekili olan Barış Göktürk ise sorumluluğu önceki başkanlara yüklüyor. Hem Ali Koç'un son yaz dönemi hem de Sadettin Saran'ın kış dönemi harcamalarının bu cezayı doğurduğunu savunuyor.

Sadettin Saran - Ali Koç

KADRO NASIL GÜÇLENECEK?

Ceza tartışması yaşanırken, işin bir de sportif boyutu var. Şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerin kadroyu güçlendirmesi gerekiyor. Ancak hem maddi açıdan hem de yabancı sayısı (10+4 kuralı) bakımından limitler dolu.

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