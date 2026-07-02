Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyururken, sarsıntının merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 137 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Gözler ise ''Muğla depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı?'' sorularına çevrildi.

Muğla deprem son dakika verileri paylaşıldı. AFAD'ın paylaştığı verilere göre deprem 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14.06'da Akdeniz'de meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 5.3 (MW) olarak ölçülürken, merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 137,45 kilometre mesafede bulunduğu açıklandı. Depremin derinliği ise AFAD tarafından 19,87 kilometre olarak kaydedildi. Açıklanan koordinatlara göre deprem deniz açıklarında gerçekleşti. Peki, Muğla depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı?

Muğla deprem son dakika: Muğla depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı?

MUĞLA DEPREMİNDE YIKIM OLDU MU?

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından gözler bölgeden gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

Şu ana kadar yetkili kurumlar tarafından herhangi bir yıkım yaşandığına ilişkin açıklama yapılmadı. İlk belirlemelere göre deprem sonrasında olumsuz bir durum bildirilmezken, ekiplerin saha tarama ve değerlendirme çalışmaları sürüyor.

Muğla deprem son dakika: Muğla depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı?

MUĞLA DEPREMİNDE ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Depremin ardından can kaybı veya yaralanma olup olmadığı merak konusu oldu. Henüz AFAD ve diğer yetkili kurumlardan ölü ya da yaralı bulunduğuna ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. İlk bilgiler doğrultusunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma ihbarı bulunmuyor. Yetkililerden gelecek yeni açıklamalar doğrultusunda kamuoyu bilgilendirilecek.



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