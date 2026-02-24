Suriye’de elektronik sigaraya yönelik topyekün savaş başladı. Şam yönetiminin aldığı kararla üretimi, satışı ve kullanımı tamamen yasaklanan elektronik sigaralara yönelik denetimler sıkılaştırılırken, yasağı ihlal eden işletmelere kapatma ve ürünlere el koyma cezası uygulanacak.

Suriye’de elektronik sigaralara yönelik dikkat çeken bir karar alındı. Şam Sağlık İşleri Müdürü Rıdvan es-Sevvak, Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, elektronik sigaraların ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu vurgulayarak bu ürünlerin kullanımına kapsamlı yasak getirildiğini duyurdu.

Elektronik sigaraların üretimi, dolaşımı, satışı ve kullanımının yasaklandığını ifade eden Sevvak, söz konusu adımın, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplum sağlığını korumayı amaçladığını kaydetti.

Elektronik sigara kullanımının bazı akciğer hastalıklarıyla ilişkilendirildiğine dikkati çeken Sevvak, bu ürünlere kolay erişimin nikotin bağımlılığı riskini artırdığını ve kullanıcıların zamanla geleneksel sigaraya yönelmesine neden olabileceğini vurguladı.

YAPTIRIMLAR NELER?

Yasağa uymayanlara yönelik yaptırımlara da değinen Sevvak, ihlal tespit edilmesi halinde ürünlere el konulacağını, imha edileceğini ve işletmeler hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

İlk ihlalde iş yerlerinin 3 gün süreyle kapatılacağını aktaran Sevvak, tekrarı durumunda kapatma süresinin artırılacağını ifade etti.

DENETİMLER YOĞUNLAŞTIRILDI

Yetkililerin, elektronik sigaraların yaygınlaşmasını önlemek amacıyla şehir genelinde denetimleri yoğunlaştırdığı belirtildi.

Son yıllarda Suriye’de elektronik sigara kullanımı özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşırken, bu ürünlerin başlangıçta geleneksel sigarayı bırakma aracı olarak sınırlı bir kesim tarafından kullanılırken zamanla daha geniş kitlelere ulaştığı dikkati çekiyor.

