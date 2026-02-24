Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "güvenlik tehdidi" nedeniyle Canberra’daki resmi konutu The Lodge’dan tahliye edildi. Polis geniş çaplı arama yaptı.

Avustralya merkezli SBS News’un aktardığına göre, yerel saatle 18.00 sularında polis ekipleri Albanese’nin resmi konutunda geniş çaplı arama başlattı.

NEDENİ BELLİ OLDU

Güvenlik tehdidi nedeniyle Başbakan’ın başka bir konuma götürüldüğü duyuruldu.

Yapılan kontrollerde kamu güvenliğini tehdit eden herhangi bir unsura rastlanmadı. SBS News’un paylaştığı bilgilere göre, aramanın tamamlanmasının ardından Albanese yeniden The Lodge’a döndü.

AVUSTRALYA’DA SİYASETÇİLERE TEHDİTLER ARTIYOR

ABC News’un haberine göre, Avustralya’da son dönemde siyasilere yönelik tehditlerde artış yaşanıyor. Aborjin kökenli Senatör Lidia Thorpe ile ülkenin ilk başörtülü senatörü Fatima Payman’ın da aralarında bulunduğu bazı siyasetçilerin uzun süredir tehdit mektupları aldığı aktarıldı.

Avustralya Federal Polisi, 2024 yılında yaptığı açıklamada, siyasetçilerin güvenliğine yönelik tehditlerin önceki iki yıllık döneme göre iki katına çıktığını duyurmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası