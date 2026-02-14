Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Igor Tudor'u getirdi. 47 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, Süper Lig'de Kardemir Karabükspor (2016-2017) ve Galatasaray'da (2017) görev yapmıştı.

Premier Lig'de son 8 maçta galibiyet alamayan Tottenham Hotspur, Danimarkalı Thomas Frank'tan boşalan teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Igor Tudor'la anlaştı.

Igor Tudor

Küme düşme hattının sadece 5 puan üzerinde 16'ncı sırada bulunan Londra ekibi, 22 Şubat Pazar günü sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

Kardemir Karabükspor ve Galatasaray'ı 2016-2017 yıllarında çalıştıran 47 yaşındaki Hırvat teknik adam, son olarak Juventus'ta görev yapmıştı.

