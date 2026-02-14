Anadolu Ajansı
Tottenham'a Süper Lig'den tanıdık isim: Yeni teknik direktör açıklandı
Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Igor Tudor'u getirdi. 47 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, Süper Lig'de Kardemir Karabükspor (2016-2017) ve Galatasaray'da (2017) görev yapmıştı.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Premier Lig'de son 8 maçında galibiyet alamayan Tottenham Hotspur, sezon sonuna kadar Igor Tudor ile anlaştı.
- Tottenham Hotspur, Premier Lig'de son 8 maçında galibiyet alamadı.
- Kulüp, Danimarkalı Thomas Frank'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Igor Tudor ile sezon sonuna kadar anlaştı.
- 47 yaşındaki Hırvat teknik adam, daha önce Kardemir Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmış, son olarak Juventus'ta görev yapmıştı.
Premier Lig'de son 8 maçta galibiyet alamayan Tottenham Hotspur, Danimarkalı Thomas Frank'tan boşalan teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Igor Tudor'la anlaştı.
Küme düşme hattının sadece 5 puan üzerinde 16'ncı sırada bulunan Londra ekibi, 22 Şubat Pazar günü sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
Kardemir Karabükspor ve Galatasaray'ı 2016-2017 yıllarında çalıştıran 47 yaşındaki Hırvat teknik adam, son olarak Juventus'ta görev yapmıştı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Premier Lig'de ayrılık: 2028'e kadar imza attı, 8 ay görevde kaldı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR