İstanbul Küçükçekmece’de madde bağımlısı bir şahıs, devriye gezen polis ekiplerine satırla saldırdı. Çıkan arbede sonucu 4 polis ve 2 vatandaş yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Şeftali Sokak üzerinde meydana geldi.

“NİYE GEZİYORSUNUZ, NE İŞİNİZ VAR BURADA” DEYİP ÇIKIŞMIŞ

İddiaya göre, polis aracının bölgede ring görevini yürüttüğü esnada madde bağımlısı bir şahıs polis ekiplerine "Niye geziyorsunuz ne işiniz var burada" diyerek hakaret etti.

EKİPLERE SALDIRDI

Polis ekiplerinin araçtan indiği esnada madde bağımlısı şahıs satırla polis ekiplerine saldırdı. Sokak üzerindeki sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile şahsın yakınları arasında arbede çıktı.

4’Ü POLİS 6 YARALI

Olayda 4’ü polis memuru, 2’si kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlar olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Madde bağımlısı şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sokak üzerinde yaşanan panik sona ererken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

