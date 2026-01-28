Tütün ürünlerine düzenleme yolda! Sigara kullanımında ve satışında yeni dönem
Sağlık Bakanlığı, tütün bağımlılığı ile mücadele taslak çalışması kapsamında sigara tüketimini azaltmayı hedefliyor. Düzenleme ile satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak ve çocukların tütün ürünlerini görmeleri engellenecek.
KASA ARKASINDAN KALDIRILACAK
Düzenlemeye göre satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Tütünle ilgili her şeyin görünmesi engellenecek.
ÇOCUKLARIN GÖRMEMESİ ÖNCELİK
Taslak çalışmanın bir diğer maddesi ise çocukların tütün kullananları görmesini engellemek. Bu kapsamda oyun alanlarına, parklar ve bahçelere düzenleme getirilecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak.
KAPALI ALANLARDA SİGARA KULLANIMINDA YENİ DÖNEM
Kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik de mevzuatta değişikliğe gidilecek. Elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerinin zararsız olduğu algısı da ortadan kaldırılacak. Dünya Sağlık Örgütü tütün bağımlılığını, görerek bulaşan bir hastalık olarak tanımladı. Sağlık Bakanlığı da bağımlılıkla mücadeleyi bu tanım üzerinden geliştirecek.