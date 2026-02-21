Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’da düzenlenen çiftçilerle iftar programında konuştu. Gürlek, güçlü hukuk düzeninin emeğin güvencesi olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen çiftçilerle iftar programında yer aldı. Program sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, çiftçilerin ülke için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Toprağa emek veren üreticilerin “sessiz kahramanlar” olduğunu belirten Gürlek, gün doğmadan başlayan emeğin sofralara bereket olarak yansıdığını ifade etti.

“EMEĞİ KORUMAK VİCDANİ SORUMLULUK”

Çiftçinin alın terini korumanın hem vicdani hem de ahlaki bir görev olduğunu vurgulayan Gürlek, üretim sürecinin her aşamasında adaletin gözetilmesi gerektiğini söyledi.

Adaletin yalnızca mahkeme salonlarında değil; tarlada atılan tohumda, pazardaki terazide ve sofraya gelen ekmekte de tecelli etmesi gerektiğini dile getiren Gürlek, haksız kazanca karşı ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Çiftçilerle iftarda buluştu! Bakan Gürlekten adalet vurgusu

“TÜRKİYE YÜZYILI’NI ADALETİN YÜZYILI YAPACAĞIZ”

Gürlek, güçlü bir hukuk düzeninin emeğin güvencesi olduğunu, güçlü bir tarım sektörünün ise ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde “Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı yapma” hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası