İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın yeni başkanı İsmet Dalcı, sektördeki kronikleşmiş sorunlar için radikal değişim mesajı verdi. Mevcut sistemin verimsizliğini vurgulayan Dalcı, temiz araçtan dijital denetime, komisyonsuz aplikasyondan "sıfır tolerans" ilkesine kadar birçok yeniliği hayata geçireceklerini açıkladı. Dalcı, kurallara uymayanların sistem dışına itileceğini belirterek "Ameliyat yapmaya geldim, neşter vuracağız" dedi.

Katıldığı canlı yayında soruları cevaplayan Dalcı, temiz sayfa açacaklarını söyleyip "Dersimizi iyi çalıştık, kendi iç denetimimizi yapacağız. Rant değil esnaf kazansın diye yola çıktık" dedi.

UYMAYANLARA 'VEDA' EDİLECEK

Dalcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul'da taksi sistemi son derece verimsiz halde. Denetim olacak, uyarıya uymayanlar sistemden çıkacak. Biz müşterimizi memnun etmek zorundayız. Müşterimiz araca bindiği zaman günaydın diyelim. Biz esnafız, biz bize yakışır gibi davranalım. Aracımız tertemiz pırıl pırıl olmalı. Araçta sigara içmeye de müsaade etmeyeceğiz. Sarı hat denilen bir şikayet hattı oluşturacağız.

YENİ SİSTEM GELİYOR

Biz müşterilerimizi memnun etmek zorundayız. Dersimize iyi çalıktık. Taksi esnafı da muhakkak bize destek verecektir. Çünkü çok kötü bir süreçten geldik. Kendi dijital aplikasyonumuzu yaptırdık. Mevcut aplikasyonlarda yüzde 14-15 komisyon alınıyor. Yeni sistem yapacağız. Yapım aşamasını bitirdik.

TOLERANS SIFIR

İstanbul'a daha verimli bir dijital sistemi kurarsak, dijital denetim yaparsak, ki dijital anketler yapacağız. Hangi konuda geri dönüş olursa biz hemen ona müdahale etmek zorundayız. Ben geçiştirmeye değil, pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim bu sektöre. Kesinlikle bir neşter vurulacak. İşini iyi yapanlar baş tacıdır. Ama taksi esnafını kötüleyen kişileri kesinlikle sistemden atacağız. Sıfır tolerans."

