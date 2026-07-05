Tarihinde ilk kez Dünya Kupası gördü, Avrupa Şampiyonu İspanya’dan (gol yemeden) puan aldı, gruptan namağlup çıktı, son 32 turunda Arjantin’e kafa tuttu, 90 dakika yenilgi yüzü görmeden turnuvaya veda etti.

Dünya Kupası’na kadar milyonlarca kişi Yeşil Burun Adaları (Coba Verde) diye bir ülke olduğundan bile bihaberdi! Ta ki ABD, Meksika ve Kanada ortak yapısı Dünya Kupası başlayana dek.

NAMAĞLUP ÇIKTI

O zaman adını duyuran Yeşil Burun Adaları’nın haritada nerede olduğu araştırıldı. Hele de son Avrupa Şampiyonu İspanya maçındaki (0-0) futbolu büyük takdir topladı ve herkesin sempatisini kazandı. İspanya, Suudi Arabistan ve Uruguay’ın olduğu gruptan namağlup olarak çıktı.

Gönüllerin şampiyonu! Son 16'ya son şampiyon Arjantin kaldı ama ayakta alkışı hak eden bir ülke var: Yeşil Burun Adaları

54 MİLYONLUK TAKIM

Tarih yazmaya son 32 turuna kalarak devam eden Yeşil Burun’a, son Dünya Şampiyonu Arjantin karşısında hiç mi hiç şans verilmiyordu. Ancak kağıtta görünen ile sahadaki farklıydı. 54 milyon avroluk takım değere sahip Yeşil Burun Adaları, 800 milyonluk Messi’li Arjantin’e çok iyi direndi. 29’da yaşayan efsane Messi’nin golünü kalesinde gördü. Ancak hiç oyundan düşmedi ve 59’da sezonu Iğdır FK’da geçiren Ryan Mendes’in asistinde Duarte ile eşitliği sağladı.

NAMAĞLUP ELENDİ

Arjantin adına kolay geçeceği düşünülen bu eşleşme hiç de kolay geçmiyordu. Maç uzatmalara gitti. 92’te Martinez’in tangocuları rahatlatan golünün geldiği düşünülürken 103’te Trabzonspor’un yeni transferi Cabral sahne aldı ve harika bir gole imzasını attı: 2-2. Ve İspanya maçında olduğu gibi kalesinde güven veren 40’lık Vozinha vardı. 111’de ise Borges’in kendi ağlarına göndirdiği top Yeşil Burun Adaları’nı 90 dakika yenilmeden turnuvaya veda ettirdi.

Gönüllerin şampiyonu! Son 16'ya son şampiyon Arjantin kaldı ama ayakta alkışı hak eden bir ülke var: Yeşil Burun Adaları

VOZİNHA UNUTULMAZ… BU ADAM ŞİMDİYE KADAR NEREDEYDİ

Eski futbolcu Gary Nevilla, kaleci Vozinha için “Bu adam şimdiye kadar neredeydi. Harika bir turnuva geçirdi ve şimdi çok rahat yeni bir kulüp bulacaktır” dedi. Yeşil Burun Adaları adına unutulmaz bir turnuva geçiren ve İspanya maçı sonrası milyonlarca takipçi kazanan tecrübeli eldiven 25 yaşına kadar bankacılık yapıyordu.

GANA’YI YENİP SON 16 TURUNA KALDILAR: KOLOMBİYA 8 YIL SONRA…

n FIFA 2026 Dünya Kupası’nda Kolombiya, Gana’yı 16. Dakikada Jhon Arias’ın golüyle 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi ve İsviçre ile eşleşti. Kolombiya’da Galatasaray’dan Davinson Sanchez, Gana’da ise Başakşehir’den Jerome Opoku, Gana adına 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla Kolombiya 2018’de Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası’nın ardından ilk kez son 16 turuna kaldı. Ki bu turu da geçerse tarihinde ilk kez çeyrek final görecek.

PİNA’DAN TARİHİ GOL

Coba Verde’nin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atan isim 2-2’lik Uruguay maçında Kevin Pina oldu.

NE DEDİLER?

Herkülvari çaba

Ian Wright (eski futbolcu): Bu turnuva gösterdi ki, insanlara fırsat verdiğinizde ne kadar küçük olurlarsa olsunlar en büyük sahneye çıkıp dünya şampiyonlarına ve dünyanın en büyük oyuncularına karşı devleşebiliyorlar. Tam anlamıyla Herkülvari bir çaba izledik.

James McFadden (eski futbolcu): Yeşil Burun Adaları kaybetti ama aslında kazandı. Kim olduklarına ve neler yapabileceklerine dair cesaret, birliktelik, kenetlenme ve sarsılmaz bir inanç gösterdiler. Bu turnuvanın asıl hikayesi Yeşil Burun Adaları’dır.

Zlatan İbrahimovic (Eski futbolcu): Büyük hayalleri olan küçük bir ada ülkesi... Ve Arjantin gibi bir devi elemeye çok yaklaştılar. Bu çocuklar kahraman. Ülkelerinin kahramanı oldular. Yaptıkları artık tarih kitaplarında yer alacak. Bu anları çok sevdiğim için neredeyse ağlayacaktım..

Gönüllerin şampiyonu! Son 16'ya son şampiyon Arjantin kaldı ama ayakta alkışı hak eden bir ülke var: Yeşil Burun Adaları

COBA VERDE TARİHİ!

Kalıcı yerleşimin 1462’de kurulduğu Batı Afrika’da toprakları olan ada ülkesi, 5 Temmuz 1975’te Portekiz’den ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Yaklaşık 600 bin civarında nüfusu olan Coba Verde’nin (Yeşil Burun Adaları) yüzölçümü 4 bin kilometrekare yani Iğdır’dan (3500) biraz fazla. Başkenti Praia. Afrika ve Portekiz karışımı zengin bir kültürel yapıya sahip.

SÜRPRİZ-2

Önce İspanya’dan puan alan Yeşil Burun Adaları, son olarak da Arjantin’e 90 dakika boyunca yenilmedi ve turnuvadaki ikinci büyük sürprizini gerçekleştirdi..

İLK

Dünya Kupası tarihinde eleme turlarına kalmayı başaran en küçük ülke oldu.

BUBİSTA: NE KADAR GURUR DUYSALAR AZDIR

Haklı bir gurur yaşayan Yeşil Burun Adaları Teknik Direktörü Bubista: Küçük bir ülke olabileceğimizi ama dünyanın en iyi takımlarına karşı kafa kafaya oynayabileceğimizi gösterdik. Ülkemiz adına tarih yazdık. Oyuncularım ülkelerini temsil etme şekilleriyle ne kadar gurur duysalar azdır.

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