Kahramanmaraş'ın sembolü olan dondurmaya yaz aylarının sıcak geçmesi nedeniyle talep arttı. 7 gün 24 saat çalışan fabrikaları yıllık 120 bin ton kapasiteye ulaşırken yıl sonuna kadar 3 milyon dolar ihracat bekleniyor.

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli Maraş dondurması, yaz sıcakları ile yükselen talep ile beraber şehir genelindeki 15 tesiste yoğun mesaiyle hazırlanıyor. Şehirde, senede yaklaşık 100 bin ton süt kullanılıp 30'dan fazla ülkeye ihraç edilen dondurmada 2026 senesi sonu ihracat hedefinin ise 3 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş'ın dünyaca bilinen lezzeti Maraş dondurmasında yaz sezonuyla beraber hareketlilik arttı. Şehirde üretim yapan tesisler, sıcak havaların etkisi ile yükselen iç ve dış piyasa ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarına yoğunluk verdi. Süt, salep ve şeker başta olmak üzere kullanılan hammaddeleri, kendine özgü kıvamı ve geleneksel üretim yöntemi ile diğer dondurmalardan ayrılan Maraş dondurması, Kahramanmaraş ekonomisinin önemli üretim alanlarından biri olmaya devam ediyor. Üretimde kullanılan salep miktarı reçeteye göre farklılık gösterirken kilogram başına ortalama 10-15 gram civarında salep kullanılıyor.

Maraş dondurmasında talep patlaması! Hedef 3 milyon dolar

TALEPLERİ KARŞILAMAK İÇİN YOĞUN MESAİ YAPILIYOR

Özellikle yaz aylarında tüketimin yükselmesi ile beraber üretim tesislerinde kapasite artırılırken, yurt içerisindeki satış noktalarının dışında ihracat siparişlerinin karşılanması amacıyla da yoğun mesai yapılıyor.

Sektörün üretim kapasitesi, Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin önemli dondurma üretim merkezlerinden bir tanesi olmasını sağlarken, şehirdeki şirketlerin yaptığı yatırımlar da üretim altyapısının gelişmesine katkı veriyor. 2026 senesinde Kahramanmaraş merkezli dondurma üreticilerinden Alpedo Dondurma 200 milyon liralık öz sermaye yatırımı ile yeni dolum ünitelerini işleme aldı. Şehirde üretilen dondurma başta İngiltere, Çin, Hollanda, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkmenistan ve Irak gibi 30'un üstünde ülkeye sevk ediliyor. Senede ortalama 120 bin ton üretim yapılan dondurmadan 2026 sene sonu ihracat hedefinin 3 milyon dolar beklendiği belirtildi.

Maraş dondurmasında talep patlaması! Hedef 3 milyon dolar

7/24 ÇALIŞILIYOR

Alpedo Dondurma işletmesinde ise üretim 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor. Alpedo'da çalışan gıda mühendisi Erdoğan Bayır, "Dondurmanın ana maddesi her zaman süttür. Doğru salep ve ustalık birleştiğinde kaliteli Maraş dondurması oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Durdu Avcıoğlu, "Maraş dondurmasını herkesin tüketmesini tavsiye ederim. Kendi yöremizin bir ürünüdür" açıklamasını yaptı.

Ozan Şahiner de "Dünyanın en güzel dondurmasını yemek için geldik. Çok güzel çok beğendik. Daha önce yememiştim ilk oluyor" dedi.

Maraş dondurmasında talep patlaması! Hedef 3 milyon dolar

Samet Öztürk ise, "Dünyanın en iyi tatlısı seçilmişti mükemmel lezzet" ifadelerine yer verdi.

BAKMADAN GEÇME KÖŞE YAZILARI Dondurma fiyatları ve piyasa ekonomisi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası