Meksika ve ABD, Yeni Dünya vida kurdu salgınıyla mücadelede önemli bir adım attı. İki ülkenin ortaklaşa kurduğu kısır sinek üretim tesisi, haftada 100 milyon sinek üreterek hayvancılığı tehdit eden parazitin yayılmasını durdurmayı hedefliyor.

Meksika ve ABD'li üst düzey yetkililer, Guatemala sınırına yakın Chiapas eyaletindeki Metapa de Dominguez'de kurulan kısır sinek üretim tesisinin açılışını yaptı. Yaklaşık 50 milyon dolarlık ortak yatırımla hayata geçirilen tesis, Yeni Dünya vida kurdu salgınının kontrol altına alınması ve iki ülke arasındaki canlı sığır ticaretinin yeniden normale dönmesi açısından kritik önem taşıyor.

Haftada 100 milyon kısır sinek doğaya salınacak! Meksika ve ABD düğmeye bastı, milyon dolarlık proje devrede

HAFTADA 100 MİLYON KISIR SİNEK ÜRETİLECEK

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ile ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins'in katıldığı törenle açılan tesis, yabani vida kurdu popülasyonunu azaltmak amacıyla haftada 100 milyona kadar kısır sinek üretecek. Uzmanlar ise yeni tesisin önemli bir kapasite sağlayacağını ancak salgının tamamen ortadan kaldırılması için mevcut kısır sinek üretiminin hâlâ yetersiz olduğunu belirtiyor.

Meksika, ilk vakayı Kasım 2024'te tespit etmişti. Salgın kısa sürede kuzeye ilerleyerek ABD sınırına ulaştı ve Haziran 2025'te Teksas'ta onlarca yıl sonra ilk vakalar görüldü. Bu gelişme, ABD hayvancılık sektöründe ciddi endişelere yol açtı.

“KISA SÜREDE YENİDEN YENECEĞİZ”

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, iki ülkenin benzer bir salgını yaklaşık 40-50 yıl önce başarıyla kontrol altına aldığını hatırlatarak, "Bu tesiste yürütülecek çalışmalar sayesinde Yeni Dünya vida kurdunu beklenenden daha kısa sürede yeniden yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Haftada 100 milyon kısır sinek doğaya salınacak! Meksika ve ABD düğmeye bastı, milyon dolarlık proje devrede



Meksika'da ise bugüne kadar 30 binden fazla hayvan parazitten etkilendi. Salgın nedeniyle ABD, Mayıs 2025'ten itibaren Meksika'dan canlı sığır ithalatını büyük ölçüde durdurdu. Bu karar, ABD'deki besi çiftliklerinde hayvan arzını azaltırken, Meksika'da da üreticileri canlı hayvan ihracatı yerine et üretimine ve işleme kapasitesine yatırım yapmaya yöneltti. Bunun sonucunda Meksika'nın ABD'ye sığır eti ihracatı 2026 yılında önemli ölçüde arttı.

Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, hayvan hastalıkları ve gıda güvenliği tehditlerinin sınır tanımadığına dikkat çekerek, bu tür sorunların ancak uluslararası iş birliğiyle çözülebileceğini söyledi. Yeni tesisin, Panama'daki COPEG tesisinin yaklaşık iki katı kadar salıma hazır kısır sinek üretmesi beklenirken, uzmanlar bunun salgınla mücadelede önemli ancak tek başına yeterli olmayacağını vurguluyor.

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