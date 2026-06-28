ABD'nin Kentucky ve Indiana eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Kentucky VE Indiana eyaletlerini sel vurdu. Yaşanan felakette ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Kentucky ve Indiana eyaletlerinin bazı bölgeleri için ani sel uyarısı yayımladı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kentucky Valisi Andy Beshear, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, eyalette etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde Madison ve Jackson bölgelerinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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Eyalette 12 yolun sel nedeniyle kullanılamaz hale geldiği bilgisini veren Beshear, bölge sakinlerine dikkatli olmaları, karanlık veya görüşün kısıtlı olduğu vakitlerde araç sürmemeleri çağrısında bulundu.

Madison bölgesi yetkililerinden Carlos Coyle, selde mahsur kalanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, bazı bölgelere henüz ulaşılamadığını ifade etti.

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Bullitt bölgesinde ise acil durum yetkilileri, kırsal bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle bölge sakinlerine tahliye talimatı verdi.

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