Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de bir sakatlık daha: Sahayı sedyeyle terk etti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, Topuk Yaylası Kampı'nda gerçekleştirilen antrenmanda adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı. Kosovalı golcünün sağlık durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.
Özetle DinleFenerbahçe'de bir sakatlık daha: Sahayı sedyeyle t...
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Spor az önce
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, Düzce'deki antrenmanda adalesinde ağrı hissederek çalışmaya devam edemedi ve sahayı sedyeyle terk etti.
- Vedat Muriqi, Topuk Yaylası Tesisleri'nde antrenman yaparken adalesinde ağrı hissetti.
- Muriqi, ağrı nedeniyle antrenmana devam edemedi.
- Kosovalı golcü sahayı sedyeyle terk etti.
- Oyuncunun sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.
- Kesin teşhis için MR görüntülemesi yapılacağı ifade edildi.
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Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de, yeni transfer Vedat Muriqi'den can sıkan haber geldi. Sarı-lacivertlilerin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda adalesinde ağrı hisseden Kosovalı golcü, çalışmaya devam edemedi. Muriqi'nin yaşadığı rahatsızlığın ardından sahayı sedyeyle terk ettiği öğrenildi.
DURUMU MR'DAN SONRA BELLİ OLACAK
Tecrübeli futbolcunun sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı belirtilirken, kesin teşhis için MR görüntülemesi yapılacağı ifade edildi. Muriqi'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise tetkik sonuçlarının ardından belli olacak.
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