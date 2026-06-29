Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, Topuk Yaylası Kampı'nda gerçekleştirilen antrenmanda adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı. Kosovalı golcünün sağlık durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de, yeni transfer Vedat Muriqi'den can sıkan haber geldi. Sarı-lacivertlilerin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda adalesinde ağrı hisseden Kosovalı golcü, çalışmaya devam edemedi. Muriqi'nin yaşadığı rahatsızlığın ardından sahayı sedyeyle terk ettiği öğrenildi.

Vedat Muriqi

DURUMU MR'DAN SONRA BELLİ OLACAK

Tecrübeli futbolcunun sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı belirtilirken, kesin teşhis için MR görüntülemesi yapılacağı ifade edildi. Muriqi'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise tetkik sonuçlarının ardından belli olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası