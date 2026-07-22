New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'deki katliamın baş sorumlusu olmakla suçlayarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında çıkardığı tutuklama kararının derhal uygulanmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD topraklarında kesinlikle tutuklanmayacağına dair güvence vermesinin ardından, New York Şehri Belediye Başkanı Zohran Mamdani yayımladığı mesajda Tel Aviv yönetimini yerden yere vurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşan Mamdani, Netanyahu’yu doğrudan "savaş suçlusu" ve Gazze'deki felaketin "mimarı" olarak nitelendirerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama emrini uygulama çağrısını yineledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'deki katliamın baş sorumlusu olarak gösteren New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında çıkardığı tutuklama kararının gecikmeksizin uygulanması çağrısında bulundu.

"SOYKIRIMIN MİMARI, 73 BİN İNSANIN KATİLİDİR"

Trump yönetimine seslenen Mamdani, Netanyahu hakkında şunları söyledi:

"Binyamin Netanyahu bir savaş suçlusudur. Filistin halkına karşı işlenen korkunç bir soykırımın mimarıdır. 73.000’den fazla insanın öldürülmesinden, on binlerce çocuğun sakat kalmasından sorumludur. Yeni doğan hastaneleri ve doğum bakım merkezlerinin hedef alınması nedeniyle hayatta kalanlar anestezi olmadan uzuvlarını kaybetmek zorunda kalırken, yeni doğan bebeklerin yaşama şansı bile ellerinden alınmaktadır. Sayısız insanı, gıda ve insani yardımın onlara ulaşmasını engelleyerek açlığa mahkûm etti. Yüzlerce yardım görevlisinin ve gazetecinin vurulmasından da sorumludur."

New York Belediye Başkanı, ABD yönetiminin Gazze'deki felakette doğrudan pay sahibi olduğunu belirterek, "Sözde ateşkesin üzerinden sekiz aydan fazla zaman geçmesine rağmen, liste uzayıp gidiyor; tüm bunlar olurken biz Amerikalılar, bu ölümleri gerçekleştiren bombaların bedelini ödüyoruz," diye konuştu.

Trump'a meydan okudu: Mamdani'den "girdiği an tutuklayın" çağrısı

"UCM EMRİNİ UYGULAYIN

New York’a gelmesi beklenen Netanyahu’nun kentte tutuklanıp tutuklanamayacağına dair New York Şehri Hukuk Departmanı’nın inceleme yaptığını aktaran Mamdani, yerel yönetimin tek başına bağımsız bir tutuklama yetkisi bulunmadığını kabul etti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump ve federal idareye çağrıda bulunan Mamdani, tutuklama kararının infaz edilmesi gerektiğini savundu:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin onun hakkında tutuklama emri çıkarmasının bir nedeni var. Gözleri, kalbi ve vicdanı olan herkes, onun yol açtığı yıkımı fark etmeli ve onun bir mahkeme önüne çıkarılması gerektiğini anlamalıdır. Yönetimim, New York Şehri’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin tutuklama emrini yerine getirip getiremeyeceğini belirlemek için mevcut tüm yolları inceledi. Bu emri uygulamak için bağımsız yasal yetkimiz olmadığı açıktır. Ancak federal hükümetin bu yetkisi var ve ben onlardan UCM’ye katılıp bu tutuklama emrini yerine getirmelerini talep ediyorum. Netanyahu, New York Şehri’nde hoş karşılanmaz, kaçak durumdaki diğer hiçbir savaş suçlusu da öyle."

Açıklamasının devamında ise Mamdani, "Soykırımı tek başımıza sona erdiremesek de, sessizliğimizin bir başka silaha dönüşüp dönüşmeyeceğine karar verebiliriz" dedi.

Trump'a meydan okudu: Mamdani'den "girdiği an tutuklayın" çağrısı

TRUMP’TAN NETANYAHU’YA ZIRH

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu’nun ABD topraklarında bulunduğu süre boyunca "hiçbir koşulda tutuklanmayacağını" belirterek Washington’ın UCM kararlarını tanımadığını yinelemişti.

İsrail’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon ise Mamdani’yi hedef alarak, "Kan iftiralarına artık son verin. Siz New Yorklulara hizmet etmek için seçildiniz, Hamas’ın propagandası için değil. İşinizi yapın!" ifadeleriyle tepki gösterdi. İsrail Başbakanlık Ofisi de Mamdani’yi kendi başarısızlıklarını örtbas etmek için "siyasi tiyatro" yapmakla suçladı.

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