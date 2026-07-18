New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için şehre gelmesi beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun polis zoruyla kelepçelenmesi ve gözaltına alınması yönündeki yasal hazırlıklardan vazgeçmediğini duyurdu.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için şehre gelmesi halinde gözaltına alınması yönündeki planından vazgeçmediğini açıkladı.

"NETANYAHU'NUN YERİ LAHEY'DİR, YASAL SINIRLAR DAHİLİNDE GEREKENİ YAPACAĞIZ"

The New York Times’a özel açıklamalarda bulunan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı talep edilen Netanyahu'nun New York toprağına ayak basması halinde kelepçelenmesi için formül arıyor. Kendi denetimi altındaki New York Polis Teşkilatı’na (NYPD) yabancı bir lideri gözaltına alma talimatı verip veremeyeceği konusundaki yasal gri alanları netleştirmeye çalışan Mamdani, şu ifadeleri kullandı:

"New York Şehri’nde yasaların bana izin verdiği ne varsa onu yapacağız. Başbakan Netanyahu’nun yeri Lahey’dir. O, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanan bir savaş suçlusudur. Göreceksiniz ki, bu görüş pek çok kişi tarafından paylaşılıyor. Bunun tek nedeni, son yıllarda yaptığı eylemlerin yol açtığı sonuçlardır."

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NETANYAHU'DAN AĞIR SUÇLAMA: "GİZLİCE AMERİKA’DAN NEFRET EDİYOR"

New York Belediye Başkanı'nın açıklamalarının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Belediye Başkanı’nı doğrudan Hamas’ı desteklemekle ve anti-Amerikancılıkla suçladı.

Mamdani’nin Amerikan değerlerine saldırdığını iddia eden Netanyahu, "Bence kimi kınadığını, kimi övdüğünü bir gözden geçirmeli. Amerikan değerleriyle omuz omuza duran tek demokrasi olan İsrail’i kınıyor. O kimi savunuyor? Dünyadaki her Yahudiyi katletmeye açıkça çağrıda bulunan, Holokost’tan bu yana Yahudilere yönelik en kötü katliamı yapan Hamas’ı. O, Yahudilerden ve İsrail’den nefret edenlerin nihayetinde Amerika’dan da nefret ettiklerini umursamıyor. Aslında bence o, gizlice Amerika’dan nefret ediyor." diye konuştu.

SÖZÜNÜ TUTUYOR

Zohran Mamdani, geçtiğimiz yıl yürüttüğü belediye başkanlığı kampanyası sırasında da seçilmesi halinde polise Netanyahu’yu tutuklama emri vereceğini taahhüt etmişti.

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