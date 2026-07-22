Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 11 maçta 27 gol
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları oynandı. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Kadıköy'de Gornik Zabrze'yi 1-0 yenerek, Polonya'daki rövanş öncesi avantaj elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçları, 21 Temmuz Salı akşamı oynanan 11 karşılaşmayla başladı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, konuk ettiği Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın 37'nci dakikada frikik golüyle 1-0 mağlup etti.
Ligde oynanan müsabakalar ve sonuçları şu şekilde:
Fenerbahçe-Gornik Zabrze (Polonya): 1-0
Mjallby (İsveç)-L. Red Imps (Cebelitarık): 3-0
Sabah (Azerbaycan)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 1-0
Ararat-Armenia (Ermenistan)-Shamrock Rovers (İrlanda): 2-0
Iberia (Gürcistan)-S. Bratislava (Slovakya): 0-2
Aarhus (Danimarka)-Lech Poznan (Polonya): 1-4
Thun (İsviçre)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1
Sturm Graz (Avusturya)-Hearts (İskoçya): 4-0
Klaksvik (Faroe Adaları)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 0-0
Larne (Kuzey İrlanda)-Kızılyıldız (Sırbistan): 0-4
Vikingur R. (İzlanda)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 2-1