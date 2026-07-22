Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Gornik Zabrze galibiyetinin ardından değerlendirmeler yaptı. Daha farklı kazanabilecekleri bir maçtan tek gollü galibiyetle ayrıldıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "En az 3-4 golle kazanabilirdik. Bunu da oyun olarak hak ettik. 2 topumuz direkten döndü." dedi. Çok kaliteli bir takıma sahip olduklarını belirten Kartal, her isimden faydalanmak istediklerini kaydetti. Yabancı kuralının değişmesi gerektiğinin altını çizen tecrübeli futbol adamı, "Bu normal değil. Kuralın değişmesi lazım. Belki değişebilir" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi tek golle mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından konuştu.

"EN AZ 3-4 GOLLE KAZANABİLİRDİK"

Daha farklı bitebilecek bir maçtan tek gollü galibiyetle ayrıldıklarını kaydeden 65 yaşındaki teknik adam, "Rakibimiz küçümsenecek bir rakip değil. Çok disiplinli, fizik gücüne dayalı, geçiş oyunu oynayan bir takım. Böyle oynayacaklarını biliyorduk, bu yönde çalıştık. Fakat en az 3-4 golle kazanabilirdik. Bunu da oyun olarak hak ettik. 2 topumuz direkten döndü. Maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İkinci yarı kalemize gelemediler. Maç başından sonuna kadar 2 şut atabilmişler. İkinci yarı 1 tane dahi kornerleri yok. Bu takımlar böyledir. Hiçbir şey yok zannedersiniz, oyunun büyüsüne kapılıp savunma zaafı verirseniz değerlendirirler. Oyuncularım da rakibe boşluk vermediler. Disiplinli oynadık. Çok pas yaparak, sürekli arayarak, sabırlı oynayarak maçın sonuna kadar aynı taktik disiplinle oynadık. En az 2-0, 3-0 bekliyorduk. Sonuçta 1-0 kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

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Fenerbahçe - Gornik Zagrbe

"GÖRKEMLİ BİR DESTEK VERDİLER"

Taraftarın desteğine dikkat çeken ve daha da gelişerek devam edeceklerini söyleyen Kartal, "Taraftarlarımız görkemli bir destek verdiler. Fenerbahçe'nin büyüklüğü bu. Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Yeni sezon, yeni oyuncular, yeni antrenör, başkanımız geldi, yeni yönetim. Hep birlikte çalışıyoruz. Şu anda biz hep beraber Samandıra'da çok güzel bir çalışma ortamımız var. İnşallah üstüne yavaş yavaş koyarak, oyunumuzu güçlendirerek, takıma yeni girecek arkadaşlarla beraber yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"OYUNCULARIMIN HEPSİ ÇOK DEĞERLİ"

Çok değerli oyunculara sahip olduklarını belirten İsmail Kartal, "Oyuncularımın hepsi çok değerli, Talisca müthiş bir frikik attı. Asensio öyle. Greenwood öyle. Ake öyle. Çok kaliteli oyuncularımız var. Bu kadar kaliteli oyuncuları hepsini bir arada oynatamazsınız. Futbol sadece kaliteli oyuncularla değil fiziğe de dayalı bir oyun aynı zamanda. Mücadele etmek, topu kaptırınca reaksiyon vermeniz lazım. Maç maç, rakibe göre değerlendireceğiz. Biz antrenmanlarda geldiğimiz günden beri topu hızlıca geri almaya çalışıyoruz. Belki 2'inci golü erken bulsaydık, onlar da açılırdı ve farklı bir şey ortaya çıkabilirdi. Yüzde 80 topla oynama oranı var. Gol pozisyonlarına da girdik. 2-3'ü bulup maçı rahat bitirmeyi hedefliyorduk. Oyuncularım sahada iyi oynadı ama 1-0 bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe - Gornik Zabrze

ASENSIO'NUN DURUMU HAKKINDA

Asensio'nun durumu hakkında konuşan Kartal, "Asensio ile dün akşam konuştum. 'Kendini nasıl hissediyorsunuz' dedim. 'Ben yüzde yüz hazırım' dedi. 'Bana göre daha yüzde 70'sin' dedim. 'Doğru, siz hocalar olarak en doğrusunu biliyorsunuz.' dedi. 'Acele etme' dedim. 69'da oyuna aldım. Yavaş yavaş geliyor. Greenwood geliyor. Ake bir ağrı hissetti, riske etmedik, oyundan aldık." ifadelerini kullandı.

"AKE'Yİ RİSKE ETMEDİK"

Ake'nin hafif bir ağrı hissettiğini ve riske etmediklerini kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Nathan Ake'nin hafif bir terapi yapıldı kasığına hafta içi. Oradan tekrar ufak bir ağrı hissetti. Riske etmedik. O yüzden oyundan çıkardık." diye konuştu.

"RAKİBE GÖRE ÜÇLÜ OYNAYABİLİRİZ"

Oosterwolde'nin sol bek başlamasıyla ilgili konuşan Kartal, "Uzun zamandan sonra Oosterwolde sol bek oynadı. İlk devre hücuma katkısı olmadı, destek verdi. Savunma anlamında iyi bir oyun sergiledi. İkinci yarı onu stopere aldım. Sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar, biz üçlü oynayabiliriz. Rakibe göre değişecektir bu." dedi.

Fenerbahçe - Gornik Zagrbe

KANTE, GUENDOUZİ VE FRED

Orta sahada birçok alternatife sahip olduklarını kaydeden tecrübeli futbol adamı, "Bizim şimdi rakibe göre ön alan baskılarımız değişkenlik arz edecek. Kante ile beraber olabilir, Kante geride kalabilir, Guendouzi öne çıkabilir. Bunlar rakibe göre o hafta karar vereceğimiz şeyler. Guendouzi şu an orayı tutan oyuncumuz. Orada rakibi var, İsmail. Kante, Fred, Asensio orada rotasyonlu çok oyuncumuz var. Değişe değişe kullanacağız. Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek, takımda sevilen, çok çalışkan, çok profesyonel bir oyuncu. Bizimle birlikte olacak!" şeklinde konuştu.

"YABANCI KURALI DEĞİŞMELİ"

Yabancı kuralının değişmesi gerektiğinin altını çizen Kartal, "Belki yabancı kuralı değişebilir. 12+2 olabilir. 14-15 kulüp kuralın değişmesini istiyor. Biz bu şartlarda yabancı ülkelere çalışmış oluyoruz. Bu normal değil. Kuralın değişmesi lazım. Hesaplıyoruz, kitaplıyoruz. Karar almak çok zor. İnşallah bu kural değişir." dedi.

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