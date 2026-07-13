Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, FETÖ’ye karşı 81 ilde geniş çaplı yeni bir operasyon için düğmeye basıldığını duyurdu. İki bakanın ortak yaptığı açıklamada örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan operasyonun genişletileceği mesajı verildi.

15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'nin geleceğini karartmak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı başlatılan hukuk mücadelesi tüm hızıyla sürerken, 81 ilde geniş çaplı yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

81 ilde FETÖ’ye kıskaç! 968 şüpheli kara listede, operasyonlar başladı

İKİ BAKANDAN ORTAK MESAJ

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonlara ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Bakan Gürlek ve Çiftçi’nin resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda “Bu sabah, 81 ilimizde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde; örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

81 ilde FETÖ’ye kıskaç! 968 şüpheli kara listede, operasyonlar başladı

"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

İhanet şebekesi FETÖ/PDY'ye karşı mücadelenin ilk günkü kararlılıkla sürdüğünü ifade eden bakanlar “Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz! Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda, güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır” diye vurguladı.

15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadıklarını belirten Gürlek ve Çiftçi “Bundan 10 yıl önce vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve millî irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

81 ilde FETÖ’ye kıskaç! 968 şüpheli kara listede, operasyonlar başladı

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