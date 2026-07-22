D4vd sahne adıyla bilinen, 21 yaşındaki ABD’li şarkıcı David Burke'ün yargılandığı cinayet davasında, kan donduran detaylar ortaya çıktı. Burke’nin 14 yaşındaki kız arkadaşını öldürdükten sonra, sahte isimle internetten 3 motorlu testere, kürek aldığını, kızı şişme havuzda parçalara ayırdığı, kızın vücudunda havuzun plastik parçalarının bulunduğu belirlendi. İkili arasındaki ‘hamilelik-kürtaj’ mesajları da dosyaya girdi. İşte cinayetin perde arkası…

"Romantic Homicide" şarkısıyla tanınan 21 yaşındaki ABD'li şarkıcı D4vd (David Anthony Burke), 14 yaşındaki kız arkadaşı Celeste Rivas Hernandez'i vahşice öldürmek, bir çocuğa cinsel istismarda bulunmak ve cesedi parçalamak suçlamalarıyla tutuklu olarak yargılanıyor.

Britannica Los Angeles'ta tutuklu bulunan şarkıcının yargılandığı cinayet davasının yeni duruşmada, kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Her adımı korkunç! 3 motorlu testere, şişme havuz, kürek…ABD’li ünlü şarkıcı D4vd’nin cinayet planı ortaya çıktı!

OTOPARKTAKİ KOKU ELE VERDİ

Mahkemede söz alan Los Angeles Polis Departmanı dedektifi Joshua Byers, otoparktaki görevlilerin araçtan yayılan ağır koku üzerine polisi çağırdığını, Celeste Rivas Hernandez'e ait kalıntıların Eylül 2025'te Burke'e kayıtlı bir Tesla'nın bagajında bulunduğunu anlattı.

PARÇALARA AYIRIP BAGAJA KOYDU

Kızın başı ve gövdesi aracın ön bagajındaki siyah bir ceset torbasında bulunurken, kol ve bacakları ise torbanın altında bulundu.

Her adımı korkunç! 3 motorlu testere, şişme havuz, kürek…ABD’li ünlü şarkıcı D4vd’nin cinayet planı ortaya çıktı!

AYNI DÖVMELER

Kızın sağ işaret parmağında bulunan "SHHH..." dövmesinin, Burke'ün kendi sağ işaret parmağındaki dövmeyle aynı olduğunu belirtildi. Dedektif, cesedin 29 Temmuz 2025'ten itibaren Tesla'nın bagajında bulunduğunu, Burke'ün aracı evinin yakınında bırakıp konser turnesine çıktığını iddia etti.

“ÖLDÜRÜP, TURNEYE ÇIKTI”

Savcılık, cesedin parçalandığı öne sürülen şişme havuza ait mavi plastik parçalarının mağdurun vücudunda tespit edildiğini de aktardı.

Her adımı korkunç! 3 motorlu testere, şişme havuz, kürek…ABD’li ünlü şarkıcı D4vd’nin cinayet planı ortaya çıktı!

ŞİŞME HAVUZ, 3 MOTORLU TESTERE

Savcılık, şarkıcının cinayetten sonra sahte isim kullanarak internetten satın aldığı öne sürülen üç motorlu testere, kürek ve çeşitli ekipmanların görüntülerini mahkemeye sundu. Savcılığın belirttiğine göre Burke, cesedi garajında parçalarken kanın zemine akmasını önlemek amacıyla mavi renkli şişme bir çocuk havuzu kullandı. Şişme havuza ait mavi plastik parçaları, kızın vücudunda tespit edildi.

ŞOKE EDEN MESAJLAR

Öte yandan soruşturma kapsamında ele geçirilen mesajlarda hamilelik ve kürtaja ilişkin yazışmalar ile cinsel içerikli fotoğrafların da bulunduğu belirtildi.

Her adımı korkunç! 3 motorlu testere, şişme havuz, kürek…ABD’li ünlü şarkıcı D4vd’nin cinayet planı ortaya çıktı!

KAMUOYU DUYMASIN DİYE Mİ ÖLDÜRDÜ?

Savcılık, Burke ile Hernandez arasındaki bu ilişkinin kız çocuğu 11 yaşındayken başladığını iddia etti. Savcılık, Hernandez'in ilişkiyi kamuoyuna açıklamakla tehdit etmesi üzerine Burke'ün kariyerinin zarar göreceği korkusuyla cinayeti işlediğini öne sürdü

NELER OLMUŞTU?

Eylül ayında, evden kaçan 14 yaşındaki Celeste Rivas Hernandez'in çürümüş ve parçalanmış cesedi, şarkıcı D4vd'ye ait bir Tesla marka aracın bagajında bulundu.

Adli tıp incelemelerine göre genç kızın, nesnelerin yol açtığı "çok sayıda delici yaralanma" sonucu hayatını kaybettiği ve ölüm şeklinin kesin olarak cinayet olduğu doğrulandı.

Şarkıcı Burke birinci derece cinayet, 14 yaşından küçük bir kişiye sürekli cinsel istismar ve insan kalıntılarına zarar verme (cesedi parçalama) suçlamalarıyla tutuklandı. Nisan 2026'da düzenlenen ilk mahkemede suçlamaları reddeden şarkıcının kefalet talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Los Angeles'ta tutuklu bulunan David Burke'ün davasında, savcılığın sunduğu delillerin yeterliliğini incelemek üzere ön duruşma süreci yürütülüyor.

ŞARKICI D4VD KİM?

Burke, 2022 yılında Fortnite videoları için kaydettiği şarkılarla TikTok'ta ün kazandı. "Romantic Homicide" adlı parçasıyla yakaladığı çıkışın ardından Interscope Records ile milyonlarca dolarlık anlaşma imzaladı. İlk stüdyo albümü ise savcılığa göre kız arkadaşı Hernandez'in kaybolduğu hafta olan Nisan 2025'te yayımlandı.

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