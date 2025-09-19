Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şarkıcı D4vd'nin aracında parçalanmış halde bulunmuştu! Cesedin kimliği belli oldu

Şarkıcı D4vd'nin aracında parçalanmış halde bulunmuştu! Cesedin kimliği belli oldu

Geçtiğimiz hafta ABD’li şarkıcı D4vd’ye ait Tesla marka bir aracın bagajında parçalanmış halde bulunan cesedin 14-15 yaşlarında bir kıza ait olduğu tespit edildi.

8 Eylül’de Hollywood’daki bir çekici otoparkında, kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, popüler şarkıcı D4vd’ye ait araçta parçalanmış bir ceset bulmuştu.

14-15 YAŞLARINDA BİR KIZA AİT

İsmi açıklanmayan polis kaynakları, cesedin 14-15 yaşlarında, siyah saçlı, 1.55 boyunda ve 33 kilo ağırlığında bir kıza ait olduğunu bildirdi.  

Kızın üzerinde askılı bluz, siyah tayt, metal küpe ve “W” şeklinde zincir bileklik olduğu kaydedilirken, parmağında dövme bulunduğu aktarıldı. 

REKLAM KAMPANYALARI İPTAL

Yeni gelişmelerin ortaya çıkmasıyla harekete geçen markalar, ünlü ismin işbirliği yaptığı reklam kampanyalarını askıya aldığını duyurdu. 
Son günlerde turnede olan şarkıcı D4vd’nin olaydan haberdar olduğu vurgulanırken olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. 

 

