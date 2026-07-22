İhlas Haber Ajansı
AHBAP soruşturmasında 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı! Aralarında Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal ve Ece Üner de var
AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.
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