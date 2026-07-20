Hazır beton ve inşaat sektörünün köklü markası Albayrak Beton, halka arz oluyor. Halka arz, 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde ALBTN koduyla ‘Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama’ yöntemi ile gerçekleşecek. Tacirler Yatırım’ın aracılık edeceği işlemle, şirket sermayesinin yüzde 28’i halka açılmış olacak. Albayrak Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Halka arz, şirketimizin kurumsallaşma sürecini hızlandırması ve büyüme fırsatlarının değerlendirilmesi açısından önemli bir kazanım olacak” dedi.

Hazır beton ve inşaat sektörünün güvenilir markası Albayrak Beton halka açılıyor. 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde ‘Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama’ yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, pay başına satış fiyatı 38,60 TL olarak belirlendi. Halka arza ALBTN koduyla katılım sağlanabilecek.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler’in aracılık edeceği halka arz işleminde; 49 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımı, 21 milyon TL’lik kısmı ortak satışı olmak üzere toplam 70 milyon TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul’da satışa sunulacak.

Halka arz sonrası şirket sermayesi, 201 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarılmış olacak. Halka arzda pay başına satış fiyatı 38,60 TL olarak belirlenirken, şirket paylarının Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da ALBTN koduyla işlem görmesi planlanıyor.

Halka açıklık oranının yüzde 28 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, brüt halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 2 milyar 702 milyon TL olması hedefleniyor.

Albayrak Beton, net halka arz gelirinin yüzde 60’ını yeni yatırımların finanse edilmesi ve inşaat projelerinde, yüzde 20’si işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında, yüzde 10’u araç, makine ve ekipman alımlarında, yüzde 10’u finansal borçların azaltılmasında değerlendirecek.

“HALKA ARZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYİ SAĞLAYACAK”

Albayrak Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, halka arzı, şirketin kurumsallaşma sürecini hızlandırması ve büyüme fırsatlarının değerlendirilmesi açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirdi.

Halka arzın sürdürülebilir büyümeye de katkı sağlayacağını ifade eden Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Halka arzı; şirketimizin istihdam, büyüme ve ülkemizin kalkınması, kentsel dönüşüm hedeflerine katkıda bulunması açısından oldukça önemsiyoruz. Mevcut finansman imkanlarımıza ek olarak sermaye piyasalarımızdan alacağımız güçle sürdürülebilir büyüme yolundaki hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu büyümeden kaynaklanacak gelir imkanlarından yatırımcılar da istifade edebilme fırsatını yakalayacak. Şeffaf ve güvenilir bir piyasa üzerinden olası sermaye ihtiyacımızı karşılayarak hem yeni yatırımlarımızı finanse edeceğiz hem de şirket paylarımızın Borsa’da işlem görmeye başlaması ile markamızın kredibilitesi pekişecek ve finansman imkanlarımız çeşitlenecek.”

“YENİ YATIRIMLARI FİNANSE EDECEĞİZ”

Halka arz sonrası yatırım planlarını da anlatan Erdal Albayrak, şunları söyledi: “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin önemli bir kısmını yeni yatırımlarımızın finanse edilmesinde değerlendireceğiz. Şirketimizin üretim altyapısını kuvvetlendirmek ve üretim maliyetlerini düşürmek için yatay ve dikey büyüme planları yapıyoruz ve tesisleşme konusuna önem veriyoruz. Bu kapsamda İstanbul Anadolu Yakası’nda muhtelif mevkilerde iki yeni tesis ve beton santrali yatırımı planlıyoruz.

Ayrıca hazır betonda Türkiye’de ilk olacak yatırımlar için çalışıyoruz. Çevreci ve inovatif ürünlerle ilgili sektörde bir ihtiyaç oluştuğunu görüyoruz; biz de bu konudaki gelişmeleri takip ediyoruz.

Beraberinde inşaat projelerimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Hali hazırda devam eden Teraphill 15, Teraphill Loft ve Moonpark Koru inşaat projeleri ile Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Binası inşaatı projeleri yanında İstanbul Çekmeköy Alemdağ Mahallesi’nde, yeni bir konut projesi yapımı için sözleşme imzalamış bulunuyoruz. Bu kapsamda yeni projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarımız da devam ediyor.”

“ORTALAMA FAVÖK MARJIMIZ YÜZDE 23 SEVİYELERİNDE”

Albayrak Beton olarak sektördeki güçlü performanslarının şirketin finansal tablolarına da yansıdığını belirten Erdal Albayrak, şunları söyledi:

“Özel bağımsız denetimden geçmiş, enflasyon düzeltmesi uygulanmış son üç yıllık ve 2026/03 döneminin yıllıklandırılmış finansal verilerimiz incelendiğinde; ortalama FAVÖK seviyemizin yüzde 23, İstanbul’da hazır beton ve inşaat sektöründe yaşanan yavaşlamaya rağmen, şirketimizin 2026 ilk çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) marjının da yüzde 19 seviyelerinde seyretmekte olduğunu söyleyebilirim. Başarılı performansımızda; güçlü finansal yapımız, net borcumuzun yaklaşık altı katına ulaşan özkaynaklarımız, operasyonel verimliliğimiz ve müşterilerimize sunduğumuz katma değerli hizmetlere olan yoğun talebin etkili olduğuna inanıyoruz. Halka arzın sağlayacağı finansal güç ile birlikte performansımızın daha da güçlenmesini hedefliyoruz.”

Yasal Uyarı

İşbu doküman, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde sermaye piyasası araçlarının satın alınması için herhangi bir yoldan halka çağrıda bulunulması veya sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye amacını teşkil etmemekte olup, halka arzın gerçekleşeceğine dair herhangi bir garanti anlamına gelmemektedir. Şirket ve halka arz ile ilgili bilgileri içeren İzahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP’ın (www.kap.org.tr), Albayrak Hazır Beton’un (www.albayrakbeton.com.tr), Tacirler Yatırım Menkul Değerler’in (www.tacirler.com.tr) adresli internet sitelerinde yayınlanacaktır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanan SPK tarafından onaylı İzahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nu incelemek suretiyle vermeleri gerekmektedir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Albayrak Hazır Beton hakkında:

Albayrak kardeşler, 2003 yılında hazır beton ve inşaat sektöründe yatırım yaparak Albayrak Hazır Beton’u kurmuştur. Albayrak Hazır Beton, kısa zamanda üretim ve hizmet kalitesiyle tercih edilen bir marka haline gelmiş ve inşaat sektörünün önde gelen firmalarına hizmet vermeye başlamıştır. 2014 yılından itibaren ise Üsküdar-Çekmeköy metro hattı projesi ile birlikte birçok metro ve önemli kamu projesine beton tedariği sağlayarak prestijli projelerin tercihi haline gelmiştir. Bugün, Albayrak Hazır Beton; dört ayrı noktada beş hazır beton santrali, yüksek üretim kapasitesi, 200’den fazla araçlık makine parkı ve 200’den fazla alanında uzman personeliyle sektörünün lider firmaları arasında yerini almıştır. Hazır beton sektöründe lider firmalar arasında yer alırken, gayrimenkul geliştirme sektöründe de ciddi yatırımlar yaparak iştigal alanlarını genişleten Albayrak Hazır Beton, 2008 yılından bu yana yedi farklı proje ile 400’den fazla mesken üretimini tamamlamıştır. ‘Teraphill 15’, ‘Moon Park Koru’, ‘Teraphill Loft’, ‘Villa Rise’ ve ‘Mesam yönetim binası’ projeleriyle inşaat, taahhüt ve gayrimenkul geliştirme alanındaki yatırımlarına hızla devam etmektedir.

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