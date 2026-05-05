Kocaeli'de sahipsiz bir kediye yağ sökücü sıkıldığı iddiası üzerine gözaltına alınan 2 market çalışanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden biri, spreyde 'su' olduğunu öne sürdü. Öte yandan market zincirinden de konuya dair açıklama geldi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çekilen ve sosyal medyada gündem olan görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında iki market çalışanı gözaltına alındı. İddiaya göre, A.A. (43) isimli çalışan, market önünde bulunan sahipsiz bir kediyi uzaklaştırmak amacıyla 'yağ sökücü spreyle' müdahalede bulundu.

Olay anlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.A. ile görüntüleri cep telefonuyla kaydeden mesai arkadaşını kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SPRERYDE SU VARDI" İDDİASI

Öte yandan A.A.'nın ifadesinde, spreyle sıktığı maddenin yağ sökücü değil su olduğunu iddia ettiği, kedinin markete girmesini engellemek amacıyla bu şekilde davrandığını söylediği öğrenildi.

MARKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın yaşandığı market zinciri ise sanal medya hesabından açıklama yaptı. Söz konusu çalışanların iş akdinin feshedildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sosyal medyada yer alan ve bir mağazamızda yaşandığı görülen görüntüler hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu olayla ilgili incelemeler hızla başlatılmış, konuya dahil olan kişilerin iş akdi feshedilmiştir. Benzer durumların tekrar yaşanmaması adına süreçlerimiz hassasiyetle ele alınmaktadır.”

