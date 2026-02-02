Deutsche Bank, emtia piyasalarında yaşanan sert düşüşlere rağmen altın için 6 bin dolar hedefini korudu. Banka, merkez bankası alımları ve Çin kaynaklı talebin altını desteklemeye devam ettiğini vurguladı. Cuma günü gümüş yüzde 26, altın ise yüzde 9 değer kaybederken, düşüşün ABD’de Fed başkanlığına ilişkin gelişmelerin doları güçlendirmesiyle tetiklendiği belirtildi.

Deutsche Bank, son günlerde yaşanan sert fiyat düşüşlerine rağmen altın için uzun vadeli beklentisini korudu. Banka, ons altın için öngördüğü 6 bin dolar seviyesindeki hedefinden geri adım atmadı.

TEMEL DİNAMİKLER GÜCÜNÜ KORUYOR

Kurumun analistlerinden Micheal Hsueh, 2 Şubat tarihli değerlendirmesinde, merkez bankalarının alımları başta olmak üzere altını destekleyen ana unsurların hâlâ geçerliliğini sürdürdüğünü vurguladı. Hsueh, yatırımcıların altın ve diğer değerli metallere yönelme nedenlerinde köklü bir değişim olmadığı görüşünü dile getirdi.

Analizde, mevcut piyasa koşullarının fiyatlarda uzun süreli bir aşağı yönlü dönüşü desteklemediği ifade edildi. Özellikle değerli metallere yönelik yapısal talebin güçlü kalmaya devam ettiği belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altın ve gümüşte deprem! Yeni hafta da şok düşüşle başladı

ÇİN FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Deutsche Bank, Çin’in değerli metallere yönelik yatırım akımlarında belirleyici bir rol oynadığına dikkat çekti. Ülkeden gelen talebin, altın ve diğer metaller için önemli bir itici güç olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

EMTİA PİYASALARINDA SERT ÇÖKÜŞ

Geçtiğimiz cuma günü emtia piyasaları tarihi düşüşlerden birine sahne oldu. Gümüş fiyatları yüzde 26 gerileyerek kayıtlara geçen en sert düşüşünü yaşarken, altın da son on yılı aşkın sürenin en kötü gününü geçirerek yüzde 9 değer kaybetti.

BAKIRDA HIZLI YÜKSELİŞ, HIZLI GERİ ÇEKİLME

Bakır fiyatları da dalgalanmadan payını aldı. Ton başına 14 bin 500 doların üzerine çıkan fiyatlar, kısa süre içinde benzer bir hızla gerileyerek piyasadaki kırılganlığı gözler önüne serdi.

TRUMP HABERİ PİYASAYI SARSTI

Uzun süredir merkez bankalarının rezervlerini artırması, ABD varlıklarından çıkış eğilimi ve Çinli yatırımcıların alımlarıyla yükselen değerli metallerdeki sert düşüşün tetikleyicisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kevin Warsh’ı Fed başkanlığına atayacağı yönündeki haber oldu. Bu gelişme doların güçlenmesine yol açarken, birçok yatırımcı da haftalardır süren yükselişin ardından bir düzeltmenin kaçınılmaz olduğu görüşünü benimsedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası