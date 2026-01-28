Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın Şişli’de vahşice öldürülmesine ilişkin cinayette, taksi şoförü ilk kez konuştu. Genç kadının parçalarını taşıyan katil zanlılarını aracına alan şoför “Benim gördüğüm bir büyük valiz, 2 küçük çanta vardı. Son derece sakindiler. Hiçbir telaşları yoktu” dedi. Şoför, katil zanlılarının ilk olarak Fındıkzade’ye gitmek istediklerini yolda fikir değiştirerek rotayı Şişli’ye çevirdiklerini söyledi.

Kan donduran Şişli’deki ‘kesik baş’ cinayetinde, katil zanlılarının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın parçalanmış cansız bedenini taşıdıkları taksinin şoförü ilk kez konuştu.

Şişli’deki ‘kesik baş’ vahşetinde bilinmeyen detay! Taksi şoförü ilk kez konuştu

"HİÇ ŞÜPHELENMEDİM"

Olay günü yaşananları detaylıca 24 TV'ye anlatan taksi şoförü Ahmet Güner, katil zanlılarından hiç şüphelenmediğini belirtti. Ümraniye'de yolcusunu indirdikten sonra çarşıda el eden iki kişiyi aracına aldığını söyleyen Güner, zanlılardan birinin ön koltukta, diğerinin arka koltukta oturduğunu açıkladı.

"SON DERECE SAKİNDİLER"

Güner “Benim gördüğüm bir büyük valiz, 2 küçük çanta vardı. Son derece sakindiler. Hiçbir telaşları yoktu. Kendi aralarında da dikkat çekici bir konuşma olmadı" diye konuştu.

ROTA DEĞİŞTİRMİŞLER

Güner, cinayet zanlılarının ilk olarak Fındıkzade'ye gitmek istediklerini, daha sonra ise yolculuk sırasında fikir değiştirerek Şişli'deki bir otelin önünde inmek istediklerini açıkladı.

"İYİ Kİ BENİ DE İKİYE BÖLMEDİLER"

Cinayeti, polisin ifade için kendisini araması ile öğrendiğini belirten Güner “İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. Karakol yüzü görmüş bir insan değilim. Tuhaf geldi. İçimden ‘Bunlar beni de ikiye bölmediler’ iyi ki dedim. Görmüyoruz sonuçta, bıçağı soksa öldüm gittim” diyerek yaşadığı korkuyu anlattı. Güner, taksi içi kamera görüntülerini de polise teslim ettiğini ifade etti.

BAŞI KESİLMİŞ KADIN CESEDİ BULUNDU

24 Ocak günü akşam saatlerinde Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit edildi.

Cesedin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü öğrenildi.

HAVALİMANINDA YAKALANDILAR

Kamera görüntülerinden kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) Gürcistan'a kaçmak üzereyken, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yapılan sorgulamalarda Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov isimli şüpheli, Durdona Khakımova’nın erkek arkadaşı olduğunu, çıkan tartışma sonrasında genç kadını öldürdüğünü itiraf etti.

Khakımova'yı öldüren Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov ifadesinde korkunç cinayeti şöyle anlattı:

Olay günü tanıştık. Aramızda gönül ilişkisi başladı. Tartışma yaşadık. Bıçaklayarak öldürdüm. Daha sonra arkadaşım Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev ile birlikte cesedi Ümraniye'deki evde parçalara ayırdık. Cesedin parçalarını ayrı ayrı poşetledik ve bavul içerisine yerleştirdik. Daha sonra ticari taksi ile Şişli İlçesi'ne geldik. Ceset ve parçalarını farklı çöp konteynerlerine attık.

2'Sİ TUTUKLANDI, 1'İ SERBEST

Tüyler ürperten cinayette gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Öldürülen Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'

