Manavgat Belediyesi ‘rüşvet’ soruşturmasında 12 tutuklama daha
Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘rüşvet’, ‘zimmet’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltındaki 12 şüpheli tutuklandı.
- Soruşturmada gözaltı sayısı 40'a yükseldi.
- Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen tutuklu bulunuyor.
- Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli daha tutuklandı.
- 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 13 şüpheli ise ifade sonrası serbest kaldı.
- 1 şüpheli aranıyor.
- Daha önce 36 kişi gözaltına alınmış ve bazı eski belediye başkan yardımcıları da dahil 8 zanlı tutuklanmıştı.
Manavgat Belediyesi’nin önceki yönetimine ilişkin "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi daha tutuklandı.
12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, gözaltı sayısı 40'a yükseldi. Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturmada adliyeye sevk edilen 12 şüpheli daha tutuklandı. Şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla, 13'ü ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise aranıyor.
36 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 3 gün önce Aydın, Antalya ve Manavgat'ta toplam 36 kişi gözaltına alınmış, ifadeler sonrasında gözaltı kararı verilen 5 zanlıdan 4'ü daha yakalanmıştı.
ESKİ BAŞKAN TUTUKLANMIŞTI
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül 2025'te tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerindeki aramada yüklü miktarda para, ziynet eşyası ele geçirilmişti.
Devam eden operasyonlarda eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı daha tutuklanmıştı. 2 Aralık 2025'te düzenlenen başka bir operasyonda ise 19 şüpheli gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanmıştı.
Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 5'i tutuklu 43 sanığın yargılanması sürüyor.