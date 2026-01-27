Şişli’de işlenen ‘kesik baş’ cinayetinde bir gelişme daha yaşandı. Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'yı canice öldüren cinayet zanlıların genç kadının cansız bedeni ve parçalarını taksiye bindirdikleri anların görüntüsü ortaya çıktı.

Türkiye’nin kanını donduran ‘kesik baş’ cinayetinde yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın cinayetine ilişkin yeni görüntüde, katil zanlılarının eksi birinci kattaki dairenin balkonundan yukarı taşıdıkları genç kadının cansız bedeni ve parçalarını taksiye taşıdıkları anlar yer aldı.

Şişli’deki ‘kesik baş’ vahşetinde yeni görüntü! Taksiye böyle taşımışlar

“ELİMİZDEKİ EN SICAK GÖRÜNTÜ BU”

TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar, canlı yayında Ümraniye’de kaydedilen yeni görüntülere ilişkin şu bilgileri verdi:

Elimizdeki en sıcak görüntü bu. Kadın eve girdikten kısa süre sonra evde hazır bekleyen zanlı ifadesinde her şeyi planladığını söylemişti. ‘Eve girdiğinde kafasına ütü ile vurdum, yere düşünce de sırtından defalarca bıçakladım. Sonrasında cansız bedenini taşıması kolay olsun diye parçalara böldüm. Bacaklar ve kolları taşıması kolay olsun diye parçalara ayırdık’ demişti.

Şişli’deki ‘kesik baş’ vahşetinde yeni görüntü! Taksiye böyle taşımışlar

“RASTGELE BİR TAKSİYİ DURDURUYORLAR”

“Evin eksi birinci katta olduğunu hatırlatalım” diye vurgulayan Bayar, katil zanlıların sonraki adımlarını şöyle anlattı:

O noktada balkon gibi bir alan var. O noktadan parçaları ve cansız bedeni yukarıya çıkarıyorlar. Yolda rastgele bir taksiyi durduruyorlar. Taksiye valizle cansız bedeni yerleştiriyor, Ümraniye’den Şişli’ye taşıyorlar.

Şişli’deki ‘kesik baş’ vahşetinde yeni görüntü! Taksiye böyle taşımışlar

NE OLMUŞTU?

24 Ocak günü akşam saatlerinde Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit edildi.

KİMLİĞİ TEŞHİS EDİLDİ

Cesedin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü öğrenildi.

3 GÖZALTI

Kamera görüntülerinden kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) Gürcistan'a kaçmak üzereyken, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yapılan sorgulamalarda Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov isimli şüpheli, Durdona Khakımova’nın erkek arkadaşı olduğunu, çıkan tartışma sonrasında genç kadını öldürdüğünü itiraf etti.

Khakımova'yı öldüren Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov ifadesinde korkunç cinayeti şöyle anlattı:

Olay günü tanıştık. Aramızda gönül ilişkisi başladı. Tartışma yaşadık. Bıçaklayarak öldürdüm. Daha sonra arkadaşım Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev ile birlikte cesedi Ümraniye'deki evde parçalara ayırdık. Cesedin parçalarını ayrı ayrı poşetledik ve bavul içerisine yerleştirdik. Daha sonra ticari taksi ile Şişli İlçesi'ne geldik. Ceset ve parçalarını farklı çöp konteynerlerine attık.

