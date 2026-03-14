Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarın yapılacak sezonun ikinci yarışı Çin Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak. Ayrıca Çin Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Mercedes'ten George Russell kazandı.

Çin'de Şanghay Uluslararası Pisti'nde 56 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı. Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 32.064'lük derecesiyle Formula 1 tarihinin en genç pole pozisyonu kazanan ismi oldu. Önceki rekor, Sebastian Vettel'e (21) aitti.

Antonelli'nin 0.222 saniye gerisindeki takım arkadaşı George Russell ikinci, 0.351 saniye gerisindeki Ferrari pilotu Lewis Hamilton da üçüncü sırayı aldı.

"YARIŞ İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Seansın ardından konuşan Antonelli şunları söyledi:

"Evet, oldukça temiz bir seanstı, bu yüzden gerçekten mutluyum. George bir sorun yaşadı, onun iki kez tur atabilmesini görmek güzel olurdu ama yine de gerçekten iyi bir seanstı. Seans temiz geçti ve hata yapmadım, bu yüzden yarış için sabırsızlanıyorum."

Russell'ın yaşadığı sorunu gördüğünü ancak odağını kaybetmemeye çalıştığını da ekledi:

"George'un bir sorun yaşadığını gördüm ama ben sadece odaklanmaya, sakin kalmaya ve iyi bir tur atmaya çalıştım. Sonunda da bunu başardım."



Formula 1 Dünya Şampiyonası Çin Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Mercedes'ten George Russell kazandı.

SPRINT YARIŞINDA RUSSEL GALİP

Formula 1 Dünya Şampiyonası Çin Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Mercedes'ten George Russell kazandı. Tecrübeli pilot, 19 tur üzerinden yapılan yarışı 33 dakika 38.998 saniyelik süreyle ilk sırada tamamlayarak 8 puanı hanesine yazdırdı.

Ferrari pilotlarından Charles Leclerc, 0.674 saniye farkla ikinci, Lewis Hamilton 2.554 saniye farkla üçüncü sırayı elde etti.

