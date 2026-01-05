Yargıtay'dan emsal karar! Boşandıktan sonra tazminat istenemez
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Almanya’da eşiyle anlaşmalı olarak boşanan bir kadının, Türkiye’de “boşanmada kusur var” iddiasıyla açtığı tazminat davasını hukuka aykırı bularak geçersiz saydı.
Yargıtay, anlaşmalı boşanma sonrası açılan tazminat davasında, yerel mahkemenin eski eşe kusur yükleyerek tazminata hükmetme kararını, daha önce kusur belirlenmemiş bir boşanma kararına rağmen hukuka aykırı bularak bozdu.
- Almanya'da anlaşmalı boşanan çiftin kadını, Türkiye'ye yerleşerek eski eşine karşı tazminat davası açtı.
- Kadın, evlilik süresince vize/oturma izni yardımının yapılmadığı ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat talep etti.
- Yerel mahkeme, erkeği kusurlu bularak kadının tazminat talebini kabul etti.
- Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.
- Yargıtay, daha önce kusur belirlenmemiş bir anlaşmalı boşanmaya rağmen sonradan kusur yüklenerek tazminata hükmedilmesini hukuka aykırı buldu.
GAMZE ERDOĞAN - Almanya’da evlenen çift, 1,5 yıllık evlilikleri boyunca bir türlü geçinemedikleri gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşandı. Kadın, boşanmanın ardından Türkiye’ye yerleşti ve sonrasında eski eşi aleyhine Bakırköy Aile Mahkemesinde dava açtı.
Eşinin, evlilik süresince vize ve oturma izni işlemlerinde kendisine yardımcı olmadığını, bu nedenle başta sağlık hizmetleri olmak üzere birçok haktan yararlanamadığını, ayrıca eşi ve ailesi tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını ileri süren kadın bu gerekçelerle 50 bin TL maddi, 30 bin TL manevi tazminat talep etti.
Yerel mahkeme, erkeğin kusurlu olduğu kanaatine vararak kadının talebini kabul etti ve tazminata hükmetti. Dosya Yargıtay’a taşındı.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, daha önce kusur belirlemesi yapılmamış bir boşanma kararına rağmen, sonradan kusur yüklenerek tazminata hükmedilmesini hukuka aykırı buldu.
Yerel mahkemenin kararı bu gerekçeyle bozuldu.