Kanal D’nin yeni sezonda dikkat çeken yapımları arasında gösterilen Daha 17 dizisinin çekim yerleri merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla ekran yolculuğuna hazırlanan "Daha 17 dizisi nerede, hangi şehirde, ilçede çekiliyor" araştırılıyor.

Pastel Film imzası taşıyan Daha 17 dizisi için geri sayım başladı. İlk bölümü 31 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak yapımın çekim mekanları, oyuncu kadrosu ve hikayesi sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

DAHA 17 DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Daha 17 dizisinin çekimleri Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor. Dizinin tanıtım görüntülerinde Bodrum’un sahil bölgeleri, dar sokakları ve doğal atmosferi dikkat çekiyor. Son dönemde birçok diziye ev sahipliği yapan Bodrum, Daha 17 ile birlikte televizyon dünyasının öne çıkan çekim yerlerinden biri olmayı sürdürüyor.

DAHA 17 DİZİSİ HANGİ ŞEHİRDE, İLÇEDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryosunu Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener yazıyor.

DAHA 17 OYUNCULARI

Dizide, Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat, hafızalara kazınacak karakterlerle seyirci karşısına çıkacak.

