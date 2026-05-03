Akdeniz’de insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na düzenlenen hukuk dışı müdahalenin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uluslararası sularda durdurulan gemideki 175 kişi arasından seçilen İspanyol aktivist Saif Abu Keshek ile Brezilyalı Thiago Avila, İsrail tarafından adeta kaçırılarak Aşkelon Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. İnsan hakları örgütü Adalah, mahkemenin aktivistlerin gözaltı süresini 5 Mayıs’a kadar uzattığını duyurdu.

Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda baskın düzenleyen İsrail donanması, iki aktivisti İsrail'e kaçırdı.

Aşkelon Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan İspanyol aktivist Saif Abu Keshek ile Brezilyalı Thiago Avila’nın gözaltı süresinin 5 Mayıs’a kadar uzatıldığı duyuruldu.

AĞIR İŞKENCELER YAPILDI

Adalah avukatları Hadeel Abu Salih ve Lubna Tuma, mahkeme salonunda açıklamalarda bulundu. İnsani yardım gönüllülerinin uluslararası sularda hiçbir yasal dayanak olmaksızın kaçırıldığını belirten avukatlar, müvekkillerinin denizde günlerce dövüldüğünü ifade etti.

Mahkeme tutanaklarına yansıyan ifadelere göre aktivistler, gözleri bağlı şekilde tecrit altında tutulduklarını ve işkenceye varan ağır fiziksel istismara maruz kaldıklarını iletti.

"TERÖR" SUÇLAMASIYLA SUSTURMA GİRİŞİMİ

İsrail savcılığı, insani yardım ulaştırmaktan başka amacı olmayan aktivistlere karşı "savaş sırasında düşmana yardım", "yabancı ajanla temas" ve "terör örgütü üyeliği" gibi ağır suçlamalar yöneltti. Avukatları ise ise yabancı uyruklu kişilerin uluslararası sulardaki meşru eylemlerine bu suçların uygulanamayacağını vurgulayarak, davanın tamamen siyasi bir misilleme olduğunun altını çizdi.

Aktivistlerin ayrıca, maruz kaldıkları kötü muameleyi ve hukuksuz gözaltıyı protesto etmek amacıyla açlık grevine başladıkları öğrenildi.

SHİKMA GÖZALTI MERKEZİNDE TECRİT SÜRÜYOR

Hakkında henüz resmi bir iddianame hazırlanmayan Saif Abu Keshek ve Thiago Avila, duruşmanın ardından yeniden Aşkelon’daki Shikma gözaltı merkezine nakledildi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası