Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırısı Yunanistan'da siyasi bir depreme yol açtı. Miçotakis hükümetinin İsrail'in "korsanlık" eylemlerine göz yummasına isyan eden Yunan muhalefeti ve diplomatlar, İstanbul'u barış diplomasisinin güvenli limanı olarak göstererek "Türkiye mazlumun sesi, biz ise soykırımın suç ortağıyız" çıkışında bulundu.

Yunanistan'da muhalefet ve eski diplomatlar, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırısında Miçotakis yönetiminin tutumuna tepki gösterdi.

"TÜRKİYE MAZLUMUN SESİ, YUNANİSTAN SUÇ ORTAĞI"

Yunan siyasetçi ve eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Giorgos Kyrtsos, Başbakan Miçotakis’i Girit açıklarında İsrail'in "korsanlık" eylemine izin vermekle suçladı.

Kyrtsos, "Miçotakis, Filistinlilere karşı soykırımı sürdürerek ekonomimizi mahveden 'arkadaş Bibi' Netanyahu ile aynı safta yer aldı" diyerek hükümetin stratejik bir hata yaptığını vurguladı. Türkiye’nin İspanya ile ortak kınama yayınlayarak Avrupa kamuoyunun vicdanına tercüman olduğunu belirten Kyrtsos, Yunanistan’ın ise "suçlu Netanyahu’ya kolaylık sağladığını" ifade etti:

"Türkiye aktivistlerine sahip çıktı. Mazlumun sesi oldu, Miçotakis yönetimi İsrail saldırısını bile kınayamadı."

Yunan siyasetçiler Miçotakis'e Türkiye'yi örnek gösterdi: Bak, öğren ve mazlumun sesi ol

"YUNAN VATANDAŞLARI TÜRKİYE'NİN TUTSAKLARI GİBİ HİSSEDİYOR"

Eski Yunan diplomat Byron Matarangas ise TRT World yayınında İsrail’in Türkiye’ye karşı Yunanistan’ı bir aracı olarak kullanabileceğini, ancak bu dengesizlik karşısında Atina'nın başka seçeneği olmadığını savundu:

İsrail Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı kullanıyor fakat yönetimin eli kolu bağlı" şeklinde Yunan kamuoyundaki çaresizliğe dikkat çeken Matarangas, "Yunan vatandaşları kendilerini Türkiye’nin tutsakları gibi hissediyor" ifadelerini kullanarak gelinen noktayı özetledi.

ULUSLARARASI HUKUK GİRİT AÇIKLARINDA ÇİĞNENDİ

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis ise Girit açıklarında yaşananları "Deniz Hukuku’nun açık ihlali" olarak tasvir etti. Varoufakis, İsrail savaş gemilerinin Sumud Filosu mürettebatını yasa dışı şekilde kaçırdığını ve Saif Abu-Kaseh ve Thiago'nun halen İsrail hapishanelerine götürülmek üzere gözaltında tutulduğunu belirtti.

Yunan hükümetini "suç niteliğindeki uygulamalara tam ortak olmakla" suçlayan Varoufakis, Batı değerlerinin bu sessizlikle lekelendiğine değindi.

AKTİVİSTLER İSTANBUL'DA

İsrail’in uluslararası sularda müdahale ederek alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri, Türkiye’nin yürüttüğü yoğun diplomatik trafik ve lojistik koordinasyon sayesinde İstanbul’a getirildi.

Girit’te bekleyen yabancı aktivistlerin çoğu, Türkiye’nin sağladığı güvenceyle İstanbul üzerinden memleketlerine uçtu.

Türk Hava Yolları’na (THY) ait özel bir uçakla aralarında ABD, İngiltere, Arjantin ve İtalya gibi 15 farklı ülke vatandaşının bulunduğu 59 aktivist İstanbul Havalimanı’na inmişti.

Uçakta yer alan 18'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 59 kişiyi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz ve Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe apronda güller ve Filistin kefiyeleriyle karşıladı.

"BİZE HAYVANMIŞIZ GİBİ DAVRANDILAR"

Filo aktivistlerinden İngiliz gıda mühendisi Katy Davidson, yaşadıkları dehşeti anlattı. Davidson, "Etrafımız dikenli teller ve silahlı kişilerle çevriliydi, bize hayvanmışız gibi davrandılar" dedi. Uluslararası sular olmasına rağmen "Öne geçmezseniz ateş ederiz" diye tehdit edildiklerini belirten Davidson, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a seslenerek, "Türkiye’den öğren, sana yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

FİLO YÖNETİMİ: "SALDIRILAR BİZİ DURDURAMAZ"

Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Beheşti İsmail Songür, İsrail terörünün artık Avrupa sınırlarına dayandığını belirtti. Songür, bir gemilerinin batırılmasına ve 31 aktivistin yaralanmasına rağmen, halen 31 geminin açık denizlerde seyrine devam ettiğini ve filonun yeni katılımlarla daha da büyüyeceğini duyurdu.

