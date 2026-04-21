2017-2026 yıllarını kapsayan dönemde mart kapanışına gram altın fiyatı 45 kat artarak 6.711 TL’ye yükseldi. Bu süreçte Türkiye’de ortalama konut metrekare satış fiyatı da 17,3 kat artışla 48 bin 323 TL’ye çıktı. 2017’de bir metrekare konut fiyatı 18 gram altına karşılık gelirken, bu parite 2026’nın mart ayında 7,19’a kadar geriledi. Böylece gram altın bazında konut fiyatı da tarihî dip seviyeye geriledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de hane halkının en fazla rağbet gösterdiği iki yatırım aracı olan altın ve konutta son 10 yılda gerçekleşen fiyat hareketleri, dikkat çeken bir denklemi de beraberinde getirdi.

2017-2026 yıllarını kapsayan dönemde mart ayı kapanışına gram altın fiyatı 146 TL’den 6.711 TL’ye yükseldi. Bu süreçte gram fiyatında 45 kat artış yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde TCMB tarafından açıklanan verilerde de ilk çeyrek dönemler itibarıyla konut metrekare fiyatları görülmüştü. Buna göre 2017’nin ilk çeyreğinde 2.638 TL olan ortalama konut metrekare fiyatı, 2026’nın aynı döneminde 48 bin 323 TL’ye çıktı. Konuttaki fiyat artışı ise söz konusu dönemde 17,3 kat oldu.

Konut fiyatındaki artış, gram altının oldukça gerisinde kaldı.

GRAM ALTIN MART FİYATLARI

Son 10 yıllık dönemde mart ayı kapanış fiyatları itibarıyla altının gram fiyatı şöyle gerçekleşti:

Tarih Fiyat (TL) 2017 Mart 146,00 TL 2018 Mart 168,00 TL 2019 Mart 232,50 TL 2020 Mart 336,00 TL 2021 Mart 453,50 TL 2022 Mart 913,75 TL 2023 Mart 1.214,00 TL 2024 Mart 2.340,00 TL 2025 Mart 3.812,00 TL 2026 Mart 6.711,00 TL

İLK ÇEYREK KONUT FİYATLARI

Yine aynı dönemde Türkiye’de ortalama konut fiyatları ise şu şekilde ölçüldü:

Dönem Tutar (TL) 2017 İlk Çeyrek 2.638 TL 2018 İlk Çeyrek 2.839 TL 2019 İlk Çeyrek 2.889 TL 2020 İlk Çeyrek 3.200 TL 2021 İlk Çeyrek 4.145 TL 2022 İlk Çeyrek 8.518 TL 2023 İlk Çeyrek 20.785 TL 2024 İlk Çeyrek 30.511 TL 2025 İlk Çeyrek 37.688 TL 2026 İlk Çeyrek 48.323 TL

KONUT FİYATI/GRAM ALTIN PARİTESİ

Gerçekleşen verilere göre konut metrekare fiyatının yıllar itibarıyla denk geldiği gram altın miktarı ise şu şekilde sıralanıyor:

Yıl Ağırlık (gram) 2017 18.06 gram 2018 16.89 gram 2019 12.42 gram 2020 9.52 gram 2021 9.14 gram 2022 9.32 gram 2023 17.12 gram 2024 13.03 gram 2025 9.88 gram 2026 7.19 gram

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

2017 yılında konut fiyatı, altın karşısında en değerli dönemini yaşadı. O dönemde bir ev almak için bugüne oranla yaklaşık 2,5 kat daha fazla altın gerekiyordu.

2026 verilerine göre konutun altın karşısındaki değeri en düşük seviyesine gerilemiş görünüyor. Altın tutanlar için konut alım gücünün en çok arttığı dönemlerden geçiliyor.

Söz konusu döneme bakıldığında, 2023’te pandemi sonrası dönemde konut fiyatlarında yaşanan hızlı artışla birlikte paritenin yeniden yükseldiği görülüyor.

Ancak altın fiyatlarında özellikle son 2 yılda yaşanan hızlı artış, paritenin de dip noktasına gelmesinde etkili oluyor.

KİRA GETİRİSİ DETAYI

Bu arada gayrimenkul sektörünün uzmanları; konutu elde tutmanın “kira getirisi” ya da içinde oturan için “kira ödememe” gibi bir faydasının olduğuna dikkat çekerek, altında böyle bir getirinin olmadığını ve sadece değer atışı fırsatı sunduğunu hatırlatıyor.

