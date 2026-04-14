TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türk halkının altından sonra ikinci yatırım tercihi olan gayrimenkul piyasasında 2015-2025 yılları arasında dikkat çeken fiyat artışları gözlemlendi. TCMB’nin verilerine göre söz konusu dönemde Türkiye genelinde ortalama konut fiyatları 18,98 kat artarken, dükkân fiyatları 18,28 kat ve ofis fiyatları 19,24 kart artış gösterdi. İller bazında ise çok daha ilginç bir tablo ortaya çıktı. 3 büyükşehir şaşırttı değer artışında şaşırtırken, 2 il sürpriz yaptı.

Anket sonuçları Türk halkının ilk iki tercihinin altın ve gayrimenkul olduğunu teyit etti.

Merkez Bankası tarafından açıklanan hane halkı beklenti anketlerinde, vatandaşların yatırım tercihleri de görülmeye başlandı. Jeopolitik risklerde yaşanan artışın da damga vurduğu son iki aylık anket dönemi dikkate alındığında;

Gayrimenkul yatırımcısı özelinde bakıldığında, kira getirisi kadar değer artışı da önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. TCMB’nin Elektronik Veri Dağıtım Sisteminde (EVDS) yer alan verilere göre 2015-2025 yılları arasında Türkiye genelinde ortalama konut fiyatları 18,98 kat artarken, dükkân fiyatları 18,28 kat ve ofis fiyatları ise 19,24 kart artış gösterdi. Veriler, Covid-19 salgınını da içine alan dönemde ofis yatırımcısının az bir farkla da olsa daha yüksek getiri elde ettiğini ortaya koyuyor.

Satılarda zirvedeki İstanbul ise her 3 kategoride en düşük fiyat artışıyla dikkat çekerken, yatırımcısına en az kazandıran büyükşehirler arasında gözüktü.

EDİRNE VE MANİSA SÜRPRİZİ

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı konumunda bulunan, son yıllarda sınır ticaretinin geliştiği ve İstanbul’a da yakın olan Edirne; bu avantajlarının etkisiyle konut ve dükkân fiyatlarının 2015-2025 yılları arasında en çok attığı il olarak öne çıktı.

Yine lojistik ve üretim üssü olarak atağa kalkan Manisa da ofis fiyatlarında %39,58 gibi oldukça yüksek bir performansa imza atarak, bu kategorinin lideri oldu.