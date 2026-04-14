Konut mu, dükkân mı, ofis mi? 3 büyükşehir şaşırttı, 2 il sürpriz yaptı
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türk halkının altından sonra ikinci yatırım tercihi olan gayrimenkul piyasasında 2015-2025 yılları arasında dikkat çeken fiyat artışları gözlemlendi. TCMB’nin verilerine göre söz konusu dönemde Türkiye genelinde ortalama konut fiyatları 18,98 kat artarken, dükkân fiyatları 18,28 kat ve ofis fiyatları 19,24 kart artış gösterdi. İller bazında ise çok daha ilginç bir tablo ortaya çıktı. 3 büyükşehir şaşırttı değer artışında şaşırtırken, 2 il sürpriz yaptı.
Merkez Bankası tarafından açıklanan hane halkı beklenti anketlerinde, vatandaşların yatırım tercihleri de görülmeye başlandı. Jeopolitik risklerde yaşanan artışın da damga vurduğu son iki aylık anket dönemi dikkate alındığında;
-Şubat ayında %55,5 olan “altın alırım” diyenlerin oranı mart ayında sınırlı bir düşüşle %55,2’ye geriledi.
-Aynı dönemlerde ev-dükkân-arsa gibi “gayrimenkul alırım” diyenlerin oranı ise %30’dan %28,5’e düştü.
Anket sonuçları Türk halkının ilk iki tercihinin altın ve gayrimenkul olduğunu teyit etti.
GAYRİMENKUL PERFORMANSI
Gayrimenkul yatırımcısı özelinde bakıldığında, kira getirisi kadar değer artışı da önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. TCMB’nin Elektronik Veri Dağıtım Sisteminde (EVDS) yer alan verilere göre 2015-2025 yılları arasında Türkiye genelinde ortalama konut fiyatları 18,98 kat artarken, dükkân fiyatları 18,28 kat ve ofis fiyatları ise 19,24 kart artış gösterdi. Veriler, Covid-19 salgınını da içine alan dönemde ofis yatırımcısının az bir farkla da olsa daha yüksek getiri elde ettiğini ortaya koyuyor.
Her 3 kategoriye iller bazında bakıldığında ise dikkat çeken gelişmeler göz çarpıyor.
İLLER BAZINDA KONUT
2015-2025 yılları arasında konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 5 il:
-Edirne: 33,06 kat
-Aydın: 31,43 kat
-Muğla: 29,6 kat
-Balıkesir: 29,19 kat
-Tekirdağ: 27,80 kat
3 büyükşehirde görünüm:
-İstanbul: 15,84 kat
-Ankara: 22,29 kat
-İzmir: 22,95 kat
İLLER BAZINDA DÜKKÂN
Aynı dönemde dükkân fiyatlarının en çok arttığı ilk 5 il:
-Edirne: 26,71 kat
-Balıkesir: 25,79 kat
-Aydın: 24,62 kat
-Zonguldak: 23,62 kat
-Muğla: 22,70 kat
3 büyükşehirde görünüm:
-İstanbul: 16,09
-Ankara: 21,74
-İzmir: 20,00
İLLER BAZINDA OFİS
Aynı dönemde ofis fiyatlarının en çok arttığı ilk 5 il:
-Manisa: 39,58
-Edirne: 30,55
-Muğla: 30,40
-Aydın: 29,82
-Antalya: 29,24
3 büyükşehirde görünüm:
-İstanbul: 15,44
-Ankara: 24,75
-İzmir: 26,86
3 BÜYÜKŞEHİR ŞAŞIRTIYOR
Türkiye’de gayrimenkul satışlarında ilk sıralarda konumlanan 3 büyükşehir; konut, dükkân ve ofis fiyat artışlarında gösterdikleri performansla “ilk 5” arasında yer alamadı.
Satılarda zirvedeki İstanbul ise her 3 kategoride en düşük fiyat artışıyla dikkat çekerken, yatırımcısına en az kazandıran büyükşehirler arasında gözüktü.
EDİRNE VE MANİSA SÜRPRİZİ
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı konumunda bulunan, son yıllarda sınır ticaretinin geliştiği ve İstanbul’a da yakın olan Edirne; bu avantajlarının etkisiyle konut ve dükkân fiyatlarının 2015-2025 yılları arasında en çok attığı il olarak öne çıktı.
Yine lojistik ve üretim üssü olarak atağa kalkan Manisa da ofis fiyatlarında %39,58 gibi oldukça yüksek bir performansa imza atarak, bu kategorinin lideri oldu.
RAKAMLAR NE ANLATIYOR?
-Gayrimenkul yatırımcısı için Trakya, Batı ve Güney Batı Anadolu sahillerindeki merkez iller, son yıllarda daha büyük potansiyeli ile öne çıktı.
-Yüksek fiyatlar başta olmak üzere birçok alanda hayatın gittikçe zorlaştığı İstanbul geride kalırken, alternatif iller ve kaçış rotaları prim yaptı.
-Rakamlar, gayrimenkul fiyatlarının 3 büyükşehir dışında daha hızlı arttığını ortaya koyarken; İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir’in “doygunluğa yaklaştığını” da gösterdi.