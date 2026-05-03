Komedyen Kaan Sertdemir’den acı haber geldi. TuzBiber Komedi Kulübü sahnesinde performanslarıyla tanınan 28 yaşındaki genç ismin hayatını kaybettiği bildirildi.

Komedyen Kaan Sertdemir hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, vefat haberi Oyuncular Sendikası tarafından duyuruldu.

PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI PAYLAŞILDI

Sendika tarafından yapılan açıklamada, “Sevgili meslektaşımız Kaan Sertdemir’i gencecik yaşında kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

Sertdemir’in uzun süredir sahne aldığı TuzBiber Komedi Kulübü de sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, “İlk günümüzden beri bizimle birlikte olan, iş arkadaşımız, dostumuz ve komedyenimiz Kaan Sertdemir’i kaybettik. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” denildi.

Genç komedyen Kaan Sertdemir 28 yaşında hayatını kaybetti

KAAN SERTDEMİR’İN ÖLÜM NEDENİ…

Kaan Serdemir’in ölüm nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak genç ismin kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öne sürüldü.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Genç komedyenin cenazesinin 3 Mayıs Pazar günü Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

