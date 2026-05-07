Galatasaray, yıldız ismin tapusunu alacak mı? 30 milyon euroluk karar belli oldu
Süper Lig'de üst üste 4'üncü şampiyonluk için büyük avantajı olan Galatasaray'ın, 23 Ocak'ta Napoli'den 2 milyon euroya kiraladığı Noa Lang için kararını verdiği belirtildi. Hollandalı futbolcunun satın alma opsiyonu 30 milyon euro.
Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Serie A ekibi Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladığı Noa Lang'ın takımdaki geleceğine dair kararını verdi.
30 MİLYON EURO ENGELİ
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, 30 milyon euroluk yüksek maliyet sebebiyle 26 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Noa Lang, Galatasaray formasıyla 17 maça çıktı ve sahada kaldığı 957 dakikada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
