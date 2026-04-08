Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, "Sahada görmek istemediğim oyuncularım var. Artık forma giymelerini istemiyorum. Sırf satılmaları kolay olsun diye sahaya sürüyorum" dediği isimlerden birinin Rafa Silva olduğu iddia edildi.

Benfica'da ara transfer döneminde Beşiktaş'tan alınan Rafa Silva hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Portekiz basını, yıldız futbolcu hakkında çok konuşulacak bir habere imza attı.

"DAHA KOLAY SATILSINLAR DİYE OYNATIYORUM"

Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho, Casa Pia ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sahada görmek istemediğim bazı oyuncularım var. Artık oynamalarını istemiyorum ama onlar kulübün varlıkları. Onları satmak istesem bile, piyasa değerlerini korumak zorundayım. Sırf satılmaları daha kolay olsun diye onları sahaya sürüyorum" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho

MOURINHO'NUN BİLETİNİ KESTİĞİ OYUNCULAR

Record'da yer alan habere göre; Portekizli hocanın isim vermeden hedef tahtasına koyduğu futbolcular arasında Rafa Silva da bulunuyor. Mourinho'nun, Rafa Silva ile birlikte Enzo Barrenechea, Georgiy Sudakov ve Dodi Lukebakio'yu kastettiği aktarıldı.

Rafa Silva, 1,5 sezon kaldığı Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılmıştı.

RAFA'NIN BENFICA PERFORMANSI

Beşiktaş'ta kriz yaşadıktan sonra eski takımı Benfica'nın yolunu tutan 32 yaşındaki yıldız, Portekiz ekibinde 12 maçta görev aldı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Rafa Silva, takımı adına 2 gol kaydetti.

