Televizyon dünyasının en uzun soluklu ve en çok izlenen yarışma programı Survivor, 2026 sezonuyla ilgili hazırlıklar hızlandı. Milyonlarca izleyici, "Survivor 2026 ne zaman başlayacak?"sorusunun cevabını büyük bir heyecanla beklemeye başladı. İşte Acun Ilıca'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği efsabevi yarışmanın başlangıç tarihi...

TV8'in popüler yarışması Survivor'ın 2026 sezonu için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Acun Medya imzalı program, her sene olduğu gibi bu sene de izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Kadrosuyla dikkat çeken Survivor yarışmanın ne zaman başlayacağı merak konusu haline geldi.

Survivor 2026'nın ne zaman başlayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak geçtiğimiz dönemlere bakıldığında Ocak 2026 'da ekranlara gelmesi bekleniyor. Gözler Acun Ilıcalı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi.

SURVIVOR YARIŞMACI KİMLER?

Acun Ilıcalı tarafından bu zamana kadar açıklanan 2026 Survivor yarışmacıları şöyle:

Bayhan

Keremcem

Dilan Çıtak

Mert Nobre

Serhan Onat

Meryem Boz

SEVCAN GİRGİN

