Oyun dünyasının en büyük dijital dağıtım platformu olan Steam'e erişimde 20 Kasım 2025 Perşembe günü aksaklıklar yaşanıp yaşanmadığı, platform kullanıcıları tarafından merak ediliyor. İşte son dakika güncel gelişmeler...

Dijital oyun platformlarından biri olan Steam sunucularında 20 Kasım 3035 Perşembe günü, platform kullanıcıları, "bağlantı yok" hatasıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle saat 12.11 itibarıyla Steam'da yaşanan bu sorun nedeniyle sunucuların kullanılamadığı kaydedildi.

20 Kasım 2025 Perşembe günü öğle saatlerinde Steam'da ciddi bir bağlantı sorunu yaşandığı, downdetector tarafından sunulan raporla netleşti.

Kullanıcılarım platforma girerken "bağlantı yok" hatası olmasına neden olan bu durum, raporlanan kesinti sayılarındaki ani artışla belgelendi. Grafik yüzlerce kullanıcının aynı anda erişim sorunu yaşadığını göstererek, Steam sunucularında büyük bir aksilik yaşandığını ortaya koyuyor. Ancak Steam yetkilileri tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Kullanıcılar, sorunun kendi bilgisayar veya modemlerinden kaynaklanmadığından emin olduktan sonra "Steam servers down" uyarısıyla karşılaşmaya devam ediyor.

Şu an için yaşanan aksaklığın küresel çapta olduğunu ve sunucuların ilerleyen saatlerde düzelmesi beklenmektedir.

SEVCAN GİRGİN

