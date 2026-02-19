Merkez Bankası tarafından açıklanan “Konut Fiyat Endeksi” verilerine göre Türkiye’de geçen yıl son çeyrekte ortalama konut metrekare fiyatı 45 bin 447 TL oldu. Ortalama fiyatı en düşük 15 ilde metrekare bedelleri 20 bin – 25 bin TL arasında değişiyor. En ucuz iller arasında “büyükşehir” statüsünde 4 il de bulunurken, çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri listede yer aldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankası tarafından açıklanan “Ocak Ayı Konut Fiyat Endeksi” verilerinde, 2025 yılının son çeyreğinde Türkiye’de metrekare fiyatı en düşük iller de belli oldu. Verilere göre Türkiye’de geçen yılın son çeyreğinde ortalama konut metrekare fiyatı 45 bin 447 TL olarak ölçüldü.

Ocak 2026’da ise ortalama fiyatlarda son 1 yılda nominal artış %27,7 olarak gerçekleşti. Bu dönemde enflasyon da dikkate alındığında konut fiyatlarında yıllık reel düşüş %2,3’ü buldu.

FİYATI EN UCUZ İLLER

İller bazında bakıldığında ise metrekare fiyatı en düşük 15 şehir şöyle sıralanıyor:

-Ağrı: 20 bin 205 TL

-Mardin: 20 bin 338 TL

-Adıyaman: 22 bin 293 TL

-Şırnak: 22 bin 500 TL

-Malatya: 22 bin 581 TL

-Siirt: 22 bin 727 TL

-Bitlis: 23 bin 298 TL

-Osmaniye: 23 bin 418 TL

-Şanlıurfa: 23 bin 695 TL

-Kars: 24 bin 264

-Kilis: 24 bin 363

-Kırşehir: 24 bin 489 TL

-Yozgat: 24 bin 549 TL

-Bingöl: 24 bin 898 TL

-Erzurum: 25 bin TL

20 BİN TL’NİN ALTINDA KALMADI

TCMB’nin değerlendirmesine tabi olan kentlere bakıldığında;

-Türkiye’de konut metrekare fiyatında 20 bin TL’nin altına bir ilin kalmadığı görülüyor.

-En ucuz şehirler arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri çoğunlukta bulunurken; Osmaniye, Kırşehir ve Yozgat gibi Orta Anadolu şehirleri de görülüyor.

-Mardin, Malatya, Şanlıurfa ve Erzurum gibi “büyükşehir” statüsündeki iller de listede yer aldı.

-Öte yandan Güneydoğu’da Gaziantep 29 bin 307 TL ve Diyarbakır 32 bin 989 TL metrekare fiyatı ile pozitif ayrışan iller arasında öne çıktı.

FİYATI EN PAHALI İLLER

Metrekare fiyatı en yüksek 15 şehir ise şunlar oldu:

-Muğla: 76 bin 618 TL

-İstanbul: 74 bin 100 TL

-Antalya: 50 bin 363 TL

-İzmir: 49 bin 543 TL

-Çanakkale: 47 bin 332 TL

-Aydın: 44 bin 305 TL

-Balıkesir: 42 bin 794 TL

-Edirne: 41 bin 324 TL

-Ankara: 41 bin 280 TL

-Bartın: 40 bin 361 TL

-Kırklareli: 39 bin 644 TL

-Kocaeli: 39 bin 221 TL

-Denizli: 37 bin 903 TL

-Tekirdağ: 37 bin 561 TL

-Bolu: 37 bin 500 TL

LİSTEDE SÜRPRİZLER

Verilere bakıldığında;

-3 büyükşehirle birlikte Ege ve Akdeniz sahillerindeki turizm merkezleri en pahalı iler arasında yer almaya devam etti.

-İlk 15 listesinde Bartın, Kırklareli, Denizli, Tekirdağ ve Bolu gibi iller de dikkat çekiyor.

-Buna karşılık Bursa, Samsun, Konya, Adana ve Mersin gibi büyükşehirlerin ilk 15’te yer almadığı görülüyor.

