Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ali Tutal hayatını kaybetti. Birçok yapımda rol alan usta oyuncu Ali Tutal, geçirdiği beyin kanaması sonrası 27 Ocak'tan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Sinema emekçisi usta oyuncu Ali Tutal'dan acı haber geldi. “Güneşi Gördüm” "Geniş Aile" "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın"ın aralarında olduğu birçok yapımda rol alan usta oyuncu Ali Tutal, 76 yaşında hayatını kaybetti.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Tutal, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alınmıştı. Entübe edilen oyuncunun hayati riskinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edilmişti.

Fırat Tanış, Ali Tutal'ın vefatını; "Kıymetli abimiz, sinema emekçisi, oyuncu Ali Tutal’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum..." sözleriyle duyurdu.

ALİ TUTAL KİMDİR?

1950 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ali Tutal, Türk sinema ve televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden biri olarak görülüyor. Siyasal İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına adım atan Tutal, 1975-1976 yıllarında sinema sektöründe kariyerine başladı. Tutal, oyunculuk kariyeri boyunca 50'den fazla sinema filmi ve 20'nin üzerinde televizyon dizisinde yer almıştır. Bunun yanı sıra teknik alanlarda da faaliyet gösteren Ali Tutal, dublaj süpervizörlüğü ve yerel aksan danışmanlığı gibi görevlerde bulundu.

