Dolandırıcılar Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bu kez de insanların yardım etme duygularını kullanmaya başladı. Ramazan kolisi talepli sözde yardım amaçlı SMS'ler ile vatandaşların banka hesaplarını hedef alan dolandırıcılara karşı avukatlar uyardı. Mesajla gelen linke tıklarsanız banka hesaplarınız boşalıyor. Bu mesajlara dikkat!

Dolandırıcıların link üzerinden yaptıkları yöntemlere her gün neredeyse bir yenisi eklenirken, Ramazan ayında bir yöntem daha çok kullanılmaya başlandı. Avukat Bilgehan Özçifçi, dolandırıcıların özellikle sosyal medya ve SMS'ler ile vatandaşların banka hesaplarını hedef aldığını belirterek uyardı.

'RAMAZAN' TUZAĞI

Dolandırıcılar, Ramazan ayının gelmesiyle birlikle yeni bir yöntemle mesajlar atmaya başladı. Artık dolandırıcılar, halkın manevi duygularını kullanarak yardım adı altında sosyal medya platformundan gönderdiği linklerle vatandaşları dolandırıyor.

BU SMS'LERE DİKKAT!

Muhtaç ailelere yardım yapılacağını bildiren mesajlar atan dolandırıcılar, gerek SMS gerekse sosyal medya üzerinden gönderdiği linklerle vatandaşların kredi kartı ve banka hesaplarını hedef alıyor. Dolandırıcılar, gelen mesajı okuyup yardım etmek isteyen ve linke tıklayan vatandaşların telefonlarına ve hesaplarına ulaşarak, saniyeler içinde tüm hesapları boşaltıyor.

Hukukçular 2860 sayılı yardım toplama kanununa göre hiç kimsenin valilik veya kaymakamlıkların izni olmadan yardım toplama yetkisi olmadığını belirtirken, Avukat Bilgehan Özçifçi, vatandaşları uyardı.

“BANKA HESAPLARINI HEDEF ALIYOR”

Avukat Özçifçi, şunları söyledi:

Ülkemizde bugüne kadar birçok alanda dolandırıcılık eyleminde bulunan şahıslar şu an Ramazan ayının gelmesiyle birlikte toplumumuzun manevi duygularını suistimal ederek nakdi yardım ve ramazan kolisi talepli SMS'ler ile vatandaşlarımızın banka hesaplarını hedef alıyor. Unutmayalım ki, 2860 sayılı yardım toplama kanununa göre hiçbir gerçek veya tüzel kişi kaymakamlıkların veya valiliklerin izni olmadan herhangi bir para toplama yetkisine sahip değildir.

“BU LİNKLERE TIKLAMAMALIYIZ”

“Gelen SMS'lere ve içeriğindeki linklere tıklamamız sonucu banka hesaplarımızdaki bugüne kadar kazandığımız tüm sermayemizin yok olmasına sebep olabilir” diyerek uyaran avukat “Bu nedenle asla bu linklere tıklamamalıyız. İnsanlarımızı da bu konuda uyarmalıyız. Eğer bir yardım yapacaksak bunu mutlaka valilik, kaymakamlık veya muhtarlıklara danışarak yapmalıyız. Olmadı, kendimiz bireysel olarak bulduğumuz herhangi bir yardıma muhtaç aileye kendi ellerimizle ulaştıralım" diye konuştu.

