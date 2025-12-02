Osmaniye’de çocukluk arkadaşına yardım etmek isteyen ve IBAN numarasını paylaşan Mehmet Demir hem kendi dolandırıldı hem de arkadaşı dolandırıldı. Demir “Benim gibi binlerce mağdur var. Ne olursa olsun kimseye güvenmeyin” dedi.

Osmaniye'de yaşayan 24 yaşındaki Mehmet Demir’e çocukluk arkadaşından bir mesaj geldi. Mesajda hesaplarının bloke olduğu ve acil para transferi için IBAN gerektiği ifadeleri yer aldı.

Arkadaşına yardım etmek isteyen Demir, araç kullandığı için yanındaki arkadaşının IBAN numarasını iletti.

Çocukluk arkadaşı IBAN istedi, hayatı karardı

ŞOKE EDEN DOLANDIRICI SUÇLAMASI

IBAN’ın dolandırıcılık için kullanıldığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan manzara karşısında şaşkınlığa uğrayan Demir "Karşı tarafın mağduriyetini giderdik ama halen dolandırıcılıktan yargılanıyoruz. Sicilimiz tehdit altında. Benim gibi binlerce mağdur var. Ne olursa olsun kimseye güvenmeyin" diyerek uyardı.

'Dolandırıcı' suçlaması ile karşı karşıya kaldı

“3-4 KİŞİDEN BENDEN IBAN'IMI İSTEDİ”

Olay yaşandığı sırada yanında 3 kişi olduğunu belirten Demir, yaşananları şöyle anlattı:

Arkadaşım beni aramıştı. Şu anda zor durumda olduğunu, ödemelerinin mobil bankacılığa açık olduğunu, belli bir yerden bir borcunun geleceğini söylemişti 3-4 kişiden benden IBAN'ımı istedi. Hani güvene dayalı olarak ben de güvenerek kendi bilgilerimi atacaktım. O esnada atamadım, araç kullandığım için kardeşimin kız arkadaşına söyledim.

"ÇOK KOMİK BİR RAKAM"

Karakola gittiklerinde dolandırıcılık suçu ile suçlandıklarını söyleyen Demir “Dolandırılan rakam 7 bin 800 Türk Lirası çok komik bir rakam, karşı tarafa iletmiştik mağduriyetin giderilmesi konusundaki ödeme de yapıldı. Buna rağmen yine yargılanıyoruz. Biz bunun uzlaşma kapsamına alınmasını istiyoruz” dedi.

7 bin 800 lira için mahkemelik oldu

Demir kimseye güvenilmemesi gerektiği vurgusu yaparak “Ben çocukluk arkadaşımın kurbanı oldum. Daha öncesinden tanıdığım için kendisini böyle bir şey olacağını hiç beklemiyordum" diyerek tepki gösterdi.

Editör:ESMA KARAYEL

Haberle İlgili Daha Fazlası