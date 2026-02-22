Güney Afrika'da yaşayan Dawid ve Rose-Mari Lombard çifti, yıllarca sağlıksız beslenme ve beraberinde getirdiği sağlık sorunlarıyla mücadele etti. 2024 yılında toplam ağırlıkları 440 kilograma ulaşan çift, bu duruma 'dur' diyerek, profesyonel destek almaya karar verdi. Yaşadıkları süreci sosyal medya platformları üzerinden de paylaşan Lambard ailesi, toplamda 264 kilo vererek dünya çapında konuşulan büyük bir başarıya imza attı. Bunu 10 yaşındaki oğulları için yaptığını söyleyen baba, "Onun için daha iyi bir hayat istedim” dedi.

Güney Afrika’nın Free State bölgesindeki Winnie Mandela kasabasında yaşayan 39 yaşındaki Dawid ve Rose-Mari Lombard, uzun yıllar boyunca sağlıksız beslenerek toplamda 440 kilograma ulaştı. Her gün düzenli olarak ikişer somun ekmek ve sınırsız abur cubur yediğini ve 12 litre kola içtiğini anlatan çift, 2024 yılında yüksek tansiyon, tip 2 diyabet ile uyku apnesi gibi ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Zamanla hareketleri de kısıtlanan Dawid, işi bırakmak zorunda kaldı.

Kaynak: Facebook/Rose-Mari Lombard

Dailymail'in haberine göre çift, 2024 yılında oğullarının sosyal hayatında yaşadığı zorbalığın ardından büyük bir dönüm noktası yaşadı. Babasının anlattığına göre, obezite riskiyle karşı karşıya olan 10 yaşındaki Divan, yaşıtlarından büyük formalar giymek zorunda kalıyor, ailesinin görünümü nedeniyle okulda alay konusu oluyordu.

HAYATLARI KÖKTEN DEĞİŞTİ

2024'ün Eylül ayında profesyonel destek almaya karar veren aile, uzmanların desteğiyle hafif bir programa başladı. Başlangıçta günde sadece 100 metre yürüyüş ve hafif egzersizlerle başlayan süreç, zamanla günlük 5 kilometre yürüyüş ve sıkı bir beslenme programına dönüştü. Dawid ilk ayda 20 kilogram verirken, Rose-Mari de 81 kilogram kaybetti. Böylece aile toplamda 264 kilogram vererek hayatlarını kökten değiştirdi.

"KENDİME BAKTIĞIMDA GERÇEK BENİ GÖRÜYORUM"

Öte yandan yaşadıkları süreci sosyal medyadan anlatan aile, kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı. Rose-Mari, “Hâlâ dengeli besleniyoruz. Yemeklerimiz protein, sebze ve esmer pirinç ile çavdar ekmeğinden oluşuyor. Ara sıra şekersiz içeceklerle kendimizi ödüllendiriyoruz, ama çoğunlukla su içiyoruz” dedi. Dawid ise, “Şimdi kendime baktığımda gerçek beni görüyorum. Eskiden fark etmediğim potansiyelimi şimdi görebiliyorum” ifadelerini kullandı.

Sağlık sorunlarının “güneşin altındaki sis gibi dağıldığını” belirten Dawid, sarkan 20 kilogramlık derisini aldırmak için ameliyat olmayı planlıyor. Rose-Mari ise sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürerek formunu koruyor. Altı ay boyunca spor salonunda kişisel antrenör eşliğinde halka açık alanlarda egzersiz yapan çift, hedeflerine ulaşmanın gururunu yaşıyor.

