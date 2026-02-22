Dünyanın en sağlıklı balığı ne levrek ne de somon… BBC’nin hazırladığı besin değerleri listesinde zirveye okyanus levreği, diğer adıyla kaya balığı oturdu. Listede yalnızca balıklar değil, sebze ve atıştırmalıklar da vitamin ve mineral yoğunluklarına göre değerlendirildi. Zirveye yerleşen ve 100 tam puan alan en sağlıklı sebze ve atıştırmalığı görenler ise adeta şaşkına döndü.

Deniz ürünlerini sevenler dikkat! BBC tarafından hazırlanan “dünyanın en sağlıklı gıdaları” değerlendirmesinde, listenin başına okyanus levreği yerleşti. 100 üzerinden 89 puan alan bu balık, besin değeri açısından birçok balık türünü geride bıraktı.

100 GRAM BALIKTA 20 GRAM PROTEİN!

Kaya balığı olarak da bilinen okyanus levreği, 100 gramında yaklaşık 20 gram protein barındırıyor ve sadece 79 kalori içeriyor. Üstelik doymuş yağ oranı da oldukça düşük. Bu özellikleriyle hem yüksek protein almak isteyenler hem de düşük kalorili beslenmeye dikkat edenler için güçlü bir alternatif sunuyor.

Denizden babam çıksa yerim diyenler dikkat! Ne levrek ne de somon: İşte dünyanın en sağlıklı balığı

SOMON ZİRVEYE YERLEŞEMEDİ

Omega-3 açısından zengin olduğu için sıkça tercih edilen somon ise popülerliğini korusa da, genel besin puanı sıralamasında zirvede yer alamadı.

100 PUANI O SEBZE ALDI

Listede yalnızca balıklar değil, sebzeler de değerlendirildi. ABD’deki Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verilerine dayanan araştırmada, vitamin ve mineral yoğunluğu esas alındı. Buna göre su teresi 100 tam puan alarak “dünyanın en sağlıklı sebzesi” seçildi. Ispanak, pazı ve pancar yaprağı gibi güçlü besinler ise 80’li puanlarda kaldı. William Paterson University öğretim üyesi Jennifer Di Noia, yüksek puanlı gıdaların kalori başına daha fazla besin sağladığını belirtti.

Öte yandan “dünyanın en sağlıklı atıştırmalığı” olarak ise bal öne çıktı. Doğal bir şeker kaynağı olan bal; glikoz, fruktoz ve çeşitli mineraller içeriyor. İlk bakışta şeker oranı yüksek olduğu için mesafeli yaklaşılsa da, balın antioksidan bakımından zengin olduğu ve kanser, enfeksiyonlar ile bazı kronik hastalıklara karşı koruyucu etkiler sağlayabileceğinin bilimsel çalışmalarla ortaya konduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, sağlıklı beslenmede tek bir gıdaya odaklanmak yerine, farklı besin gruplarını dengeli şekilde tüketmenin en doğru yöntem olduğunu vurguluyor.

