Galatasaray’ın Konyaspor deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından eski futbolcu Hasan Şaş’tan sert sözler geldi. Şaş, maç sonu açıklamaları nedeniyle Gabriel Sara ve Uğurcan Çakır’ı hedef alarak, “Hikâye anlatmayın, kimseyi kandırmayın” ifadeleriyle sarı-kırmızılı takımı eleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a konuk olan lider Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve ligde 10 maç sonra ikinci yenilgisini yaşadı. İlhan Palut'un öğrencileri, 12 maçlık galibiyet hasretine sarı kırmızılı ekip karşısında son verirdi. Ligde geride kalan 23 haftalık bölümde 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan Okan Buruk'un ekibi, 55 puanla liderliğini sürdürdü. Yeşil beyazlılar ise 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgiyle 23 puana yükseldi.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, Spor On kanalında çarpıcı şekilde yorumladı. Şaş, yaptığı değerlendirmelerde Galatasaray'dan Gabriel Sara ve Uğurcan Çakır'ın maç sonu açıklamalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Hasan Şaş, mağlubiyetten sonra iki isme seslendi: Kimseyi kandırmayın

"SEN BANA NE ANLATIYORSUN?"

Hasan Şaş açıklamasında, “Hikaye anlatmayın. Zor bir maç olacağını bilen kişi o maçı galibiyetle bitirir. Kimseyi kandırmayın. Kusura bakmayın ama kimseyi kandırmayın. Sen bana ne anlatıyorsun? Maçtan önce konuşun ki bunları maçı kazanın. Siz futbolu bir gün mü zannediyorsunuz?” sözlerini sarf etti.

"KENDİNİZİ NE ZANNEDİYORSUNUZ?"

Maçın ardından Hasan Şaş ayrıca, “Juventus'a, Liverpool'a, Avrupa'da sizi mat edecek takımlar karşı nasıl oynuyorsanız Türkiye'deki takımlar da size karşı öyle oynuyor. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Şampiyonlar Ligi'nde sizden daha güçlü takımlara karşı sahada basmadık yer bırakmazken Türkiye Ligi'ndeki Kocaelispor, Konyaspor'un nasıl oynayacağını bilmiyor muydunuz? Juventus'u yenince kendinizi Juventus'un önünde bir takım olduğunuzu mu zannettiniz?” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Hasan Şaş, mağlubiyetten sonra iki isme seslendi: Kimseyi kandırmayın

GABRIEL SARA VE UĞURCAN ÇAKIR'IN AÇIKLAMALARI

Gabriel Sara maçın ardından yaptığı açıklamada, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Onlar daha çok istediler. Kazanmak istediler ve hak ettiler. Maç kendi kendini anlatıyor. Anlatması zor... Çarşamba çok iyi bir gündü. Rahatsızız bu durumdan. Sorumluluk almalı ve düzeltmeliyiz. Çarşamba ve cumartesi çok iyi maçlar çıkarıp, hatalardan ders almalı ve yolumuza galibiyetlerle devam etmeliyiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Uğurcan Çakır ise karşılaşmaya ilişkin, “Maça tam konsantre değildik. Konyaspor daha konsantre ve istekliydi. Tüm tepkileri bizden daha erken verdiler. Bugün kaybettik ama yapacak bir şey yok. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz.” demişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası