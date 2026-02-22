2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine devam eden öğrencilerin gündeminde ara tatil takvimi var. Milyonlarca öğrenci yılın ikinci ara tatiline mart ayında çıkacak. Peki, okullarda ikinci ara tatil daha mı uzun sürecek, bayramla birleşecek mi?

Ramazan ayına girilmesinin ardından öğrenciler, ikinci ara tatilin tarihlerini ve bu tatilin Ramazan Bayramı ile çakışıp çakışmadığını merak ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026 takvimiyle yıl içerisinde tatil tarihlerinin süresini paylaşmıştı.



İKİNCİ DÖNEM'İN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞİ

2 Şubat 2026 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.



İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek. Ramazan Bayramı ise 20–22 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Böylece ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı birleşmiş olacak.

ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TVNET canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları cevapladı. Tekin, ara tatil uygulamasıyla ilgili iddialara da açıklık getirdi. Tekin açıklamasında; "Akademik takvim planlamasında 180 iş günü zorunluluğu ile resmî tatillerin birlikte değerlendirildiğini belirten Tekin, öğretmenlerin yasal tatil sürelerinin de dikkate alındığını ifade ederek, "Mesela 2027 yılında Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, ara tatil hepsi o bahar yarıyılının içerisinde olacak; bunları yerleştirmek de zor. Bütün bu parametrelerin hepsini beraber değerlendiriyoruz. Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz." ifadelerini kullandı.

