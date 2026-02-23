Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde bin 40 rakımlı bir dağın zirvesinde yer alan120 bin metrekare büyüklüğe sahip olan Tepegöl, geçen yıl yaz aylarında küresel ısınma, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle tamamen kurumuştu.

Son dönemde etkili olan yağışların ardından göl yeniden su tuttu. Yağan yağmurların ardından hızla dolarak taşma seviyesine ulaşan gölde doğal hayat yeniden hızlandı.

Doğal güzelliği ve yaban hayatıyla Saruhanlı'nın önemli doğal alanları arasında yer alan gölün çevresinde bazı kuş türleri yeniden gözlemlenmeye başladı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, şunları söyledi:

Yağmurun bereketiyle birlikte Tepegöl'ün yeniden hayat bulması hepimizi sevindirdi. Bu tablo, suyun ve doğanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Saruhanlı'mızın bu eşsiz doğa mirasını korumak, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için çevreye duyarlı projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.